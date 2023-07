McDonald’s inaugura restaurante com temática japonesa em São Paulo

A Arcos Dourados, franquia que opera a rede de fast-food McDonald’s na América Latina e Caribe, inaugurou em São Paulo uma nova unidade, com temática japonesa. Localizado na bairro da Liberdade, o principal bairro da imigração japonesa na capital paulitas, o novo restaurante abriu as portas em 7 de julho.

Inspirada em ícones da arquitetura japonesa, a fachada preta recebe ideogramas com a assinatura da marca “McDonald’s”. O logo da rede ainda é misturado com as tradicionais lanternas da cultura nipônica. A decoração interna também conta com elementos dentro da temática, como uma árvore cerejeira e um grafite que retrata símbolos da cultura como as lanternas e o torri, portão tradicional japonês.

Decoração interna conta com elementos da temática japoensa, como uma árvore cerejeira e um grafite que retrata símbolos da cultura como as lanternas e o torri, portão tradicional japonês. Foto: Divulgação/Arcos Dorados

O novo restaurante da rede, porém, não tem lanches especiais que remetam à cultura japonesa. Os lanches disponíveis na unidade são os tradicionais já conhecidos do McDonald’s.