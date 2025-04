Mercado Livre anuncia investimento de R$ 34 bi no Brasil e plano de gerar 14 mil empregos em 2025

Apesar de metade de a receita total do Mercado Livre ser fruto das operações brasileiras, a companhia afirma que ainda quer abocanhar mais fatias. Para aumentar essa participação no País, a companhia anunciou nesta segunda-feira, 7, que vai desembolsar de R$ 34 bilhões para investimentos e que planeja gerar 14 mil empregos neste ano.

O aporte será destinado para logística, tecnologia para e-commerce e serviços financeiros, programas de loyalty e entretenimento, além de ações de marketing e contratação de novos funcionários. Até o final de 2025, a empresa deve contar com mais de 50 mil profissionais no País.

Este marca o oitavo ano consecutivo em que o Mercado Livre anuncia o aumento dos recursos destinados ao Brasil Foto: Aline Bronzati/Estadão

PUBLICIDADE O montante anunciado representa crescimento de 47,8% em relação a 2024, quando foram destinados cerca de R$ 23 bilhões. Este marca o oitavo ano consecutivo em que o Mercado Livre anuncia o aumento dos recursos destinado ao Brasil. “A decisão de manter um ritmo de crescimento forte é uma demonstração da nossa confiança no potencial do Brasil de se posicionar dentre os mais prósperos do e-commerce mundial e dentre os mais inovadores e inclusivos na indústria de serviços financeiros”, disse o vice-presidente sênior de Commerce e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

A afirmação do executivo foi feita em evento que ocorre na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro de Logística do Mercado Livre, em Cajamar (SP).

A operação local é historicamente a maior do Mercado Livre, que está presente em 18 países. Em 2024, o Brasil representou, sozinho, 54,9% da receita total da empresa no consolidado do ano, chegando a uma receita líquida no País de R$ 61,4 bilhões, sendo R$ 37,7 bilhões em e-commerce e R$ 23,7 bilhões em Mercado Pago.

Segundo a empresa, esse crescimento também é resultado de um impacto positivo na arrecadação fiscal do País. Em 2024, a empresa registrou a contribuição recorde de R$ 5 bilhões em pagamentos de impostos federais, estaduais e municipais.