Mercado Livre capta R$ 1 bilhão para investir na expansão de sua logística no Brasil

O Mercado Livre realizou, nesta semana, a captação de R$ 1 bilhão na forma de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Esta é a primeira operação da companhia de e-commerce neste formato. Os recursos serão investidos na expansão, revitalização e modernização da sua estrutura logística no Brasil.

Coordenada pelos bancos Itaú BBA, que liderou a oferta, Bradesco BBI e Safra, a operação tem uma série mais curta de 5 anos, com remuneração correspondente ao CDI mais 0,88% ao ano, e uma série mais longa, de 7 anos, com remuneração atrelada à inflação de NTN-B, mais 0,63%. O investimento dos recursos captados inclui a possibilidade de financiamento para contratos de locação.

Centro de distribuição do Mercado Livre em Extrema (MG) Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“A alta demanda pelos papéis comprova a confiança dos investidores na estratégia e execução do Mercado Livre e, assim, buscamos seguir diversificando fontes de captação para sustentar nossos investimentos e executar nossa visão de longo prazo”, diz Tiago Azevedo, diretor sênior de finanças do Mercado Livre no Brasil. “Apesar do contexto macroeconômico, nossos resultados sólidos nos dão confiança para manter o investimento no País.”

Neste ano, o Mercado Livre já anunciou a abertura de quatro novos centros de distribuição, que aumentarão sua capacidade de movimentação diária no Brasil em mais de 1 milhão de pacotes. A operação foi feita por meio de uma oferta pública restrita, conforme prevê a Instrução 476, da Comissão Valores Mobiliários (CVM).