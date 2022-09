Mubadala eleva a proposta para comprar a operação do Burger King no Brasil

A Zamp, controladora do Burger King e do Popeyes no Brasil, informou nesta segunda-feira, 12, que o Mubadala Capital elevou sua oferta de aquisição do negócio. O fundo soberano de Abu Dhabi subiu de R$ 7,55 para R$ 8,31 o preço das ações objeto de oferta pública para compra da Zamp.

“Entendemos que o preço por ação ofertado representa um valor substancialmente superior à mediana de prêmios oferecidos em outras ofertas semelhantes já realizadas no mercado brasileiro1 e reflete adequadamente o alto potencial de crescimento e geração de valor da companhia, em especial considerando os efeitos decorrentes da conjugação entre o conhecimento e a capacitação dos executivos da Companhia com a experiência do Mubadala Capital”, informa o fundo.

Devido à alteração do preço por ação, a validade da oferta e a data de realização do leilão da oferta foram prorrogadas para o dia 26 de setembro, com o consequente adiamento da data de liquidação da oferta para 5 de outubro.

O Burger King é parte da Zamp no Brasil

Segundo o Mubadala, o valor representa um prêmio de 34% sobre a cotação de fechamento das ações de emissão da companhia no pregão de 29 de julho de 2022, véspera do anúncio da oferta. O montante é, também, um valor correspondente a 44% da média ponderada do preço das ações nos 7 dias corridos anteriores ao anúncio da oferta, 44% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias corridos anteriores ao anúncio da oferta, e 30% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias corridos anteriores ao anúncio da oferta.