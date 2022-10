Grupo Muffato desiste de comprar lojas do Makro, que continua a buscar outros compradores

Publicidade

O Grupo Muffato, sexto maior supermercadista do País, desistiu de comprar as lojas do Makro em São Paulo. A companhia negociava 24 unidades da rede de origem holandesa no Estado, o que representaria a sua entrada na capital paulista. O acordo, porém, não foi para frente porque a rede paranaense encontrou contingências maiores do que o esperado, ligadas a passivos trabalhistas e a questões fiscais. Os riscos, na visão do potencial comprador, não compensariam o investimento.

A saída do Makro do mercado brasileiro está ocorrendo aos poucos – é algo que a família de fundadores já fez no exterior, onde o negócio não pertence mais ao grupo, com operações que usam apenas a marca. Por aqui, o grupo SHV está presente há mais de 50 anos. Trata-se da maior operação de varejo no mundo da companhia. O processo de saída do País começou em 2019, com a venda de dezenas de lojas para o Carrefour, em uma operação bilionária.

Rede Makro ainda mantém 24 lojas no Estado de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Conhecido por ser cuidadoso na operação, o Muffato teria se desinteressado pelo ativo ao encontrar esses problemas. A negociação estaria acontecendo, disseram fontes ao Estadão/Broadcast, ao menos desde meados deste ano. Haveria ainda uma questão ligada ao preço: o Makro teria pedido cerca de R$ 2 bilhões pelos ativos, e a Muffato ainda estaria tentando reduzir essa cifra.

Fundado no Paraná, onde está presente em 31 cidades, o Muffato tem hoje 82 lojas, com a marca de varejo Super Muffato e o atacarejo Max Atacadista. Em 2021, o negócio chegou a um faturamento de R$ 10,6 bilhões, crescimento de 17% em relação ao ano anterior.

Procurado, o Grupo Muffato disse que nunca se pronunciou sobre esse assunto e que seguirá “com a postura de não comentar especulações do mercado”. O Makro também preferiu não comentar e não respondeu se as operações no Brasil devem ser encerradas. No entanto, fontes próximas ao tema afirmam que a busca por um novo comprador continuará e que haveria outros interessados nos ativos. / COLABOROU FERNANDO SCHELLER