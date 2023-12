Tesla entrega as primeiras Cybertrucks, mas ainda enfrenta problemas para produzir em larga escala

DETROIT - Com problemas de fabricação ainda a serem resolvidos, a Tesla entregou a primeira dúzia de suas futurísticas picapes Cybertruck aos clientes nesta quinta-feira, 30, com dois anos de atraso em relação ao cronograma original, em meio à incerteza sobre quando a produção em larga escala começará.

O CEO Elon Musk exibiu as picapes elétricas em um evento na fábrica da empresa nos arredores de Austin, Texas, que foi transmitido pela X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter, que ele comprou no ano passado.

Leia também

A cerimônia começou com Musk dirigindo a picape em um palco no escuro. “É a coisa mais diferente na estrada”, disse. “Finalmente, o futuro se parece com o futuro.”

A picape é voltada para a parte mais lucrativa do mercado automotivo dos EUA, que agora é controlado principalmente pela Ford, General Motors e pela Stellantis, dona da marca Ram. Mas desde que Musk a apresentou, há quatro anos, todas as três montadoras de Detroit mostraram suas próprias picapes elétricas. A Ford, a GM e a novata Rivian já têm picapes à venda, e a Ram elétrica deve ser lançado no início do próximo ano.

A Tesla Cybertruck foi apresentada em 2019, mas só agora começa a ser entregue Foto: Ringo H.W. Chiu/AP

As picapes F-Series, da Ford, são os veículos mais vendidos nos Estados Unidos, seguidas pelas picapes Chevrolet Silverado e Ram. Juntas, as montadoras de Detroit venderam quase 1,7 milhão de picapes grandes até outubro, a preços que podem chegar a mais de US$ 100 mil por veículo.

Musk disse que a carroceria do Cybertruck é feita de uma liga de aço inoxidável desenvolvida pela Tesla. Os painéis da carroceria tiveram de ser angulares porque não podem ser estampados em uma prensa convencional, disse ele. O aço inoxidável, segundo ele, não sofre corrosão e não precisa de pintura, mas ainda pode ser produzido em massa.

Continua após a publicidade

A picape, segundo ele, tem 43 centímetros de distância do solo para sair da estrada e pode ir de zero a 60 milhas (97 km) por hora em 2,6 segundos. Ela tem tração nas quatro rodas, com esforço de direção que muda de acordo com a velocidade. Pode carregar mais de uma tonelada de carga na caçamba e rebocar mais de 5 toneladas, disse o empresário à plateia.

Cavando a própria cova

Quando Musk apresentou a picape, há quatro anos, disse que a produção começaria em 2021. Mas na teleconferência de resultados da empresa em outubro, ele falou da dificuldade em produzir a inovadora picape com uma carroceria feita de aço inoxidável difícil de dobrar.

“Cavamos nossa própria cova com o Cybertruck”, disse Musk, que acrescentou não achar que a empresa atingiria sua meta de produção de 250 mil unidades por ano até 2025.

Durante a teleconferência, ele disse aos investidores que queria moderar as expectativas em relação às novas picapes, citando “enormes desafios” para produzi-los em massa. Também será difícil gerar fluxo de caixa e vender os produtos a um preço que as pessoas possam pagar, disse Musk. Ele estimou que levaria de 18 meses a um ano para que a picape produzisse um fluxo de caixa positivo significativo.

“Temos mais de 1 milhão de pessoas que reservaram o carro, portanto não é um problema de demanda”, disse ele. “Mas temos de fabricá-lo e precisamos fabricá-lo a um preço que as pessoas possam pagar. Coisas insanamente difíceis.”

A Tesla, disse Musk, poderia facilmente ter produzido picapes semelhantes às já existentes no mercado, mas ele queria fazer algo inovador e especial.

Continua após a publicidade

“Os produtos especiais que aparecem de vez em quando são incrivelmente difíceis de serem lançados no mercado para atingir o volume, para serem prósperos”, disse ele. Ele disse esperar que um futuro carro de baixo custo da Tesla seja mais convencional e, portanto, muito mais fácil de construir.

Em seu site, a Tesla disse que a versão de tração traseira da picape começaria com um preço estimado de US$ 60.990. A versão topo de linha, “Cyberbeast”, custaria a partir de US$ 99.990. As picapes têm uma autonomia estimada de 400 a 550 quilômetros com uma única carga na bateria.

Mas quando a picape foi revelada em 2019, a Tesla disse que a versão básica custaria a partir de US$ 39.900, com um modelo de longo alcance com três motores custando US$ 69.900. E deveria ter uma autonomia de 400 a 800 quilômetros por carga elétrica.

Na cerimônia de entrega, uma fila de caminhões se dirigiu a um palco, onde os compradores se encontraram com Musk para tirar fotos, e ele os acompanhou até os veículos. Na maioria dos casos, eles entraram no lado do passageiro.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.