‘Não vemos nenhuma ruptura institucional acontecendo’, diz Setubal, CEO da Itaúsa

O CEO e diretor de relações com investidores da Itaúsa, Alfredo Setubal, preferiu não comentar sobre política em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 16, apesar dos questionamentos. “Estamos em ambiente muito confuso, mistura de pessoa física com pessoa jurídica, prefiro não entrar na ceara política do Brasil”, disse na coletiva.

A estratégia da Itaúsa é busca empresas com perfil mais resiliente ao ambiente político e econômico. “Estamos acostumados, a economia sobe e desce, a política é mais aquecida, menos aquecida”, disse Setubal, ressaltando que a Itaúsa olha investimentos de longo prazo.

“Mesmo tendo muitas empresas de concessão, que foram vendidas ou privatizadas, a gente não vê nenhuma ruptura institucional acontecendo, tudo isso vai ser mantido”, afirmou Setubal. “Pode haver uma mudança aqui ou ali, mais ou menos governo, dependendo de quem ganhar a eleição.”

Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, holding brasileira de investimentos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Setubal prometeu tentar falar sobre política e economia quando a Itaúsa fizer evento com investidores em dezembro, já passadas as eleições.