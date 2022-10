Natura dispara na Bolsa após anúncio de possível IPO da marca de luxo Aesop

As ações da Natura sobem na Bolsa de Valores nesta terça-feira, 18, após o anúncio de que a empresa estuda uma oferta inicial de ações para a marca de luxo Aesop ou uma cisão do ativo com futuro IPO. A novidade agradou o mercado e os papéis da empresa na B3 chegaram a R$ 15,24, no início desta tarde, às 14h10.

Os papéis chegaram a ficar em leilão por pouco mais de 15 minutos na abertura dos negócios e bateram a máxima de R$ 15,40, uma alta de pouco mais de 18% sobre o fechamento de ontem. Perto do meio-dia, o valor de mercado da Natura chegou a R$ 20,9 bilhões, um avanço de quase R$ 3 bilhões.

Segundo a Natura, o IPO da Aesop começou a ser avaliado nos últimos meses como uma alternativa para financiar o crescimento acelerado da marca e a administração da companhia tem tomado medidas para viabilizá-la.

Natura dispara na bolsa após possível cisão da Aesop Foto: Divulgação/Natura

O estudo comparativo para avaliar outras estruturas alternativas que possam agregar mais valor para a Aesop não haviam sido discutidas pelo conselho até hoje. “Em ambos os casos, de IPO ou spinoff [separação das empresas em uma operação derivada], os negócios da Aesop continuariam a ser liderados pelo CEO, Michael O’Keeffe, por meio de uma holding a ser listada nos Estados Unidos, que deteria as subsidiárias da empresa”, informou a Natura, na última segunda-feira.

O que dizem analistas

Os analistas Luiz Guanais, Gabriel Disselli e Victor Rogatis, do BTG Pactual, destacam em relatório que, embora a estrutura final da Aesop ainda não esteja clara, esse possível movimento deve gerar valor para os acionistas da Natura e reação positiva dos ativos da companhia nos próximos dias.

Em 2021, a Aesop reportou R$ 2,6 bilhões em receita (6,5% das vendas consolidadas da Natura) e R$ 622 milhões em Ebitda (16% do Ebitda consolidado da Natura). “Como exercício, tomando a média de 15 vezes o EV/Ebitda previsto para 2022 para os players globais de cosméticos listados, isso implicaria em cerca de R$ 9 bilhões para a Aesop, ante valor de mercado da Natura de R$ 18 bilhões”, calculam.

Para o Citi, a Aesop pode ser negociada a um múltiplo (EV/Ebitda, valor da empresa dividida pelos lucros antes de impostos e amortizações) de 10 vezes a 20 vezes, o que representa um prêmio considerável para os atuais 5,7 vezes da Natura.