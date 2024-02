Natura estuda separar operação da Avon em duas companhias independentes de capital aberto

De acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira, 5, a separação visa promover o potencial de ambas as empresas, que possuem abrangências geográficas distintas, atendem diferentes consultores de beleza e consumidores e, juntas, oferecem valor limitado de sinergia sob a estrutura atual.

“A possível separação está em linha com a estratégia de Natura &Co de simplificar sua estrutura corporativa e proporcionar mais autonomia para suas unidades de negócios, após as recentes vendas de Aesop e The Body Shop”, diz o documento.

A estrutura da possível transação ainda está sendo avaliada, mas, segundo a companhia, espera-se que resulte em duas empresas separadas e independentes (Natura e Avon), com planos de negócios próprios, governança e equipes de gestão independentes.