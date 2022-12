Nelson Tanure tem revés na Justiça em ação envolvendo Gafisa

O empresário Nelson Tanure teve nesta quarta-feira, 14, um revés na Justiça envolvendo uma das suas empresas investidas, a construtora Gafisa. A gestora Esh Capital, acionista minoritário da companhia, conseguiu uma liminar para barrar a emissão de títulos de dívidas (debêntures) conversíveis em ações da Gafisa, impondo uma primeira derrota ao empresário, que é o controlador da empresa. Por trás do imbróglio há uma série de acusações, incluindo a de que a transação seria fraudulenta com o objetivo de beneficiar Tanure.

Na ação, que corre em segredo de Justiça e a que o Estadão teve acesso, a Esh Capital, que possui uma fatia de 4% na empresa, justifica seu pedido dizendo que houve irregularidades na emissão desses papéis. “Todos esses atos jurídicos foram praticados com violação a regras legais, em conflito de interesses, fraude e com o objetivo de beneficiar o acionista controlador da Gafisa, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, em flagrante prejuízo da Companhia e dos seus acionistas”, conforme o documento. Procurados, tanto Tanure quanto a Gafisa ainda não responderem ao pedido da reportagem. A Esh Capital respondeu que não comentaria o teor da reportagem.

Funcionário trabalha em obra da construtora Gafisa Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ainda na ação inicial, a gestora aponta que tem sido uma prática recorrente de Tanure de promover operações que, no final do dia, permitiria que o empresário receba mais participação da empresa “em troca de ativos podres”. Nesse caso em específico, as debêntures emitidas, no valor de R$ 250 milhões, teriam como objetivo pagar terrenos comprados de uma sociedade chamada Wotan, que a Esh afirma que se trataria de uma empresa do próprio empresário. “(Tanure) arquitetou a operação de aquisição de terrenos que são alvo de execução e respondem por passivos de toda sorte, incluindo dívidas contraídas por outras empresas do grupo econômico de Tanure, por valor inflado”, explica.

Como esses títulos de dívida são conversíveis em ações, isso significa que seus detentores podem se transformar em acionistas da empresa, algo que diluiria os atuais acionistas, dentre elas a própria Esh.

Além desse ação, a Esh tem outras em trâmite na Justiça contra a Gafisa, pedindo a convocação para se deliberar sobre uma de ação de responsabilidade contra os administradores e revogação de um aumento de capital anunciado pela empresa. A justificativa também é de que essas operações não são de interessa da empresa nem dos demais acionstas.

Relembre o caso Briga na Gafisa: acionista quer destituir conselho e cancelar aumento de capital

Decisão

Na liminar concedida pela 2ª Vara Empresarial de São Paulo foi decidida a suspensão da conversão das debêntures dos contratos com a Wotan. O juiz que assina a decisão aponta que não foram cumpridas condições necessárias para a transação e que os acionistas não receberam informações necessárias para poderem aprovar o negócio. “Assim, sequer seria possível aos acionistas compreender a aquisição dos imóveis, seus detalhes e em que contexto tal transação ocorreria. Desse modo, entendo que tanto o edital de convocação quanto à proposta acima mencionados não cumpriram devidamente o dever de informação a que os administradores estão sujeitos”, de acordo com um trecho da liminar.

O juiz diz, ainda, que os acionistas não poderiam deliberar sobre o assunto sem que fosses apresentadas “circunstâncias da aquisição, os detalhes dos imóveis, a forma de aquisição dos bens e também o resultado da auditoria destes bens”.