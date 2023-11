Nissan amplia investimentos em R$ 1,5 bilhão e produzirá dois novos carros na fábrica de Resende

Em evento realizado nesta terça-feira, 7, na fábrica do grupo em Resende (RJ), que contou com a presença do presidente mundial Makoto Uchida, em sua primeira visita ao Brasil, a Nissan anunciou a ampliação de R$ 1,5 bilhão em seus investimentos para o período 2023 a 2025 para R$ 2,8 bilhões. No ano passado, o grupo já havia anunciado aporte de R$ 1,3 bilhão.

O dinheiro será gasto principalmente no lançamento de dois novos automóveis - um deles o novo Nissan Kicks, previsto para 2025 -, e também na produção de um motor turbo. Também permitirá a instalação de novos equipamentos, ampliações na linha de produção e a evolução de processos no complexo, que completou este ano 23 anos de instalação.

Com a presença de 2,4 mil convidados, incluindo todos os funcionários do complexo que abriga unidades de automóveis, comerciais leves e motores, Uchida afirmou que, levando em consideração as necessidades dos mercados do Brasil e da América do Sul, a estratégia local da empresa garantirá sua transformação nos próximos anos.

Na segunda-feira, 6, o executivo se reuniu em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, para quem antecipou o anúncio de investimentos que foi oficializado hoje.

“Precisamos demonstrar o nosso compromisso com novas ações para construir uma base sólida e seguirmos evoluindo ainda mais e, assim, contribuir para atingir os nossos objetivos globais”, disse Uchida. Ele informou ainda que o complexo passa a ser um hub de exportação e fornecerá um dos novos modelos, ainda não revelado, para mais de 20 países.

Além disso, atraiu mais quatro novos fornecedores de componentes para o complexo e há previsão da chegada de mais grupos.

Fábrica de Resende (RJ) vai produzir dos novos modelos, um dele3s será exportado para mais de 20 países Foto: Marcos de Paula/Estadão/26/01/2015

Uchida reforçou que o aumento da produção vai gerar novos empregos na fábrica, nos fornecedores e na rede de concessionárias. A fábrica opera em dois turnos desde o ano passado, quando contratou 578 novos funcionários, e se prepara para abrir um terceiro turno futuramente. O objetivo é atingir 7% de participação nas vendas totais do mercado brasileiro e da América do Sul.

“Estamos cientes das transformações e desafios globais enfrentados pela indústria automotiva, mas estou confiante de que a Nissan continuará evoluindo e, portanto, o Brasil e a América do Sul desempenharão um papel importante nos planos globais da empresa devido ao seu enorme potencial de crescimento”, disse o executivo.

O evento também teve a participação de Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro, e dos principais executivos regionais e locais da Nissan que, nos últimos dez anos, soma um total de R$ 6,2 bilhões no País.