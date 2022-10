Nubank anuncia criptomoeda própria como parte do programa de recompensas

O Nubank iniciou a implementação da sua moeda digital, chamada Nucoin, com um grupo de 2 mil clientes e pretende tornar o ativo disponível a toda base de clientes no primeiro semestre de 2023, conforme antecipou o Estadão. O criptoativo será parte do programa de recompensas do banco, diz a empresa em nota. A ideia é oferecer benefícios à medida que os Nucoins são acumulados.

A tecnologia blockchain usada será através do projeto Polygon, adotada em mais de 53 mil aplicativos, mais de 2,1 bilhões de transações totais processadas e em mais de 174,9 milhões de endereços de usuários únicos, de acordo com o Nubank. “No futuro, a ideia é que os Nucoins também sejam comercializados no mercado de criptomoedas, como acontece com o bitcoin, por exemplo”, informa a empresa em seu site.

“Este projeto é mais um passo que damos por acreditar no potencial transformador da tecnologia blockchain e para democratizá-la ainda mais, indo além da compra, venda e manutenção de criptomoedas em nosso aplicativo”, afirma em nota o líder do Nucoin, Fernando Czapski.

O desenvolvimento do projeto levará em conta o feedback dos clientes que serão selecionados entre outubro e novembro para testar a tecnologia. A proposta é explorar um processo descentralizado de criação de produto, característico da Web3.

Desde o final de junho, o banco digital oferece a negociação de bitcoin e de ethereum em seu aplicativo. Três semanas após o lançamento, mais de um milhão de usuários haviam feitos operações cripto. O serviço é operado em parceria com a Paxos, empresa de infraestrutura de blockchain, que atua como provedora de liquidez e realiza a custódia das criptomoedas.

Em agosto, o Mercado Livre lançou uma criptomoeda própria por meio de seu braço financeiro, o Mercado Pago. A Mercado Coin foi criada como forma de cashback para os clientes.