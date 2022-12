O Nubank fará uma capitalização de US$ 330 milhões (o equivalente a R$ 1,7 bilhão) em sua operação mexicana, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira, 6. A fintech não deu maiores detalhes sobre a destinação dos recursos.

Na semana passada, em entrevista ao Estadão/Broadcast, o CEO e cofundador do Nubank, David Vélez, afirmou que a fintech utilizaria parte dos recursos captados em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para aportes na operação mexicana.

No consolidado, o Nu atingiu o equilíbrio financeiro, mas os resultados positivos têm vindo da operação no Brasil, que é a maior e mais madura do grupo. No IPO, o neobanco captou cerca de US$ 2,8 bilhões, e não havia utilizado a maior parte dos recursos até então.

O Nubank informou ainda que a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) do México, órgão regulador local, autorizou a Nu Holdings a adquirir a carteira de crédito da Nu Bn Servicios México. A partir da autorização, a Nu Financiera, que é uma instituição financeira popular (sofipo), poderá oferecer em solo mexicano cartões de crédito, contas de poupança e cartões de débito em um único aplicativo, a partir desta terça, 6.

“Este marco reforça a visão de longo prazo e o compromisso da Companhia com o México e permitirá a expansão de seus produtos no país”, afirma o Nubank. No México, o grupo possui ainda outras duas subsidiárias.