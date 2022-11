Nubank inaugura novo escritório: funcionários terão 2 meses de home office para 1 semana presencial

Publicidade

O Nubank abriu nesta semana um novo espaço de trabalho em São Paulo para os seus funcionários, no bairro de Vila Leopoldina. Em fase de testes desde outubro, o local complementa a estratégia de trabalho híbrido do banco digital, chamada de “Jeito Nu de trabalhar” - ou “Nu Way of Working”, criado em junho.

O modelo prevê uma semana no escritório a cada 2 meses de trabalho remoto, na qual os times se encontram para planejamento e reuniões que são mais eficientes e produtivas no modo presencial.

A sede do banco digital no bairro de Pinheiros reabriu em junho, após ficar fechada em toda a pandemia.

Com 10 mil metros quadrados no condomínio Spark, o novo escritório irá acomodar reuniões de equipes com mais de 200 integrantes, segundo comunicado do banco digital. O Nubank tem mais de 7 mil funcionários.

A sede do banco digital no bairro de Pinheiros reabriu em junho, após ficar fechada em toda a pandemia, com uma série de atrações para os ‘Nubankers’ (como são conhecidos os funcionários). Ao entrar no prédio roxo, o visitante experimenta um espaço sem barreiras, realçado pelo pé direito alto, com transparências e luzes difusas do teto ao saguão.

Recentemente, ranking do Banco Central mostrou que o Nubank alcançou a quinta posição em número de clientes no país, com uma base de mais de 66,4 milhões perto do final do terceiro trimestre. O neobanco divulga seus resultados trimestrais no próximo dia 14 de novembro, após o fechamento do mercado.