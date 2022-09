Nubank seguirá com ações em Nova York, mas decide fechar o capital no Brasil

O Nubank vai pedir à B3 e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a conversão de seus papéis hoje listados no Brasil (BDRs nível 3) em recibos de ações comuns (ou BDRs de nível 1). Desta forma, a companhia seguirá negociando suas ações no mercado americano, mas deixará de ter a dupla listagem no Brasil.

Atualmente, o Nubank é uma companhia de capital aberto tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Com a conversão de seus recibos, pedirá a descontinuidade do programa de BDRs de nível 3 e, posteriormente, o cancelamento de seu registro de companhia aberta emissora estrangeira de valores mobiliários de categoria A.

Segundo a fintech, o objetivo da mudança é maximizar a eficiência. Por ter dupla listagem, o Nubank precisa ter estruturas diferentes, para atender às normas específicas dos mercados em que seus papéis são negociados.

David Vélez, fundador do Nubank: mudanças para o investidor brasileiro no banco digital Foto: Brendan McDermid/Reuters

“O Nubank visa maximizar a eficiência e a escalabilidade, reduzindo cargas de trabalho duplicadas desnecessárias em requisitos regulatórios, que consomem recursos consideráveis”, disse em nota a cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, Cristina Junqueira.

O neobanco afirma ainda que a mudança não afeta seu compromisso de longo prazo com o Brasil e o mercado de capitais local, e lembra que empresas como Google, Tesla e Facebook têm BDRs de nível 1 por aqui.

Conversão dos papéis: como vai funcionar

Continua após a publicidade

Os atuais detentores de BDRs do Nubank terão três opções: trocar os recibos por ações negociadas nos EUA; trocar o BDR de nível 3 por um novo, de nível 1; ou fazer a venda dos BDRs em Bolsa brasileira ou americana, a depender das aprovações, em processo de venda facilitado.

Para converter os BDRs em ações, o investidor precisa deter recibos suficientes. Cada BDR do Nubank equivale a um sexto de uma ação do neobanco listada em Nova York, proporção que será mantida na mudança de programa. Ou seja: o investidor precisará deter seis ou mais BDRs para aderir à opção, além de conta ativa em uma corretora nos EUA.

Caso opte por receber os BDRs de nível 1, o investidor receberá um novo BDR para cada papel que atualmente detém. Os participantes do NuSócios receberão BDRs nível 1 via comissário mercantil.

NuSócios: criado para distribuir BDRs

O Nubank abriu capital simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, no fim do ano passado. A dupla listagem foi inédita no mercado brasileiro, e permitiu o lançamento do NuSócios, programa em que distribuiu BDRs gratuitamente a 7,5 milhões de clientes, de forma paralela à oferta dos recibos.

“Conseguimos criar uma das maiores iniciativas de inclusão financeira da história do Brasil: mais de 7,5 milhões de pessoas se tornaram investidores do mercado de ações”, afirmou Junqueira. “No ano passado, nosso plano nos desafiou a superar as complexidades de engenharia, financeiras e legais de uma listagem dupla, mas valeu a pena incluir nossos clientes na linha de partida do nosso ambicioso plano de longo prazo.”

Continua após a publicidade

Os clientes do NuSócios também poderão escolher entre a conversão e a venda de seus BDRs, antes do término do período específico de lockup (proibição de venda) do programa, de acordo com o Nubank.