Nubank aproveita renda fixa em alta e libera investimento no Tesouro Direto a partir de R$ 30

O Nubank traz nesta segunda-feira, 6, a opção de investir no Tesouro Direto diretamente pelo seu aplicativo. Com aportes de a partir de R$ 30, os clientes da empresa poderão aplicar nas diferentes modalidades oferecidas pelo tesouro, como prefixado, Selic, IPCA e o novo RendA+ (este último focado em aposentadoria). A novidade foi adiantada com exclusividade ao Estadão.

Antes, os clientes do Nubank precisavam ter conta aberta na corretora NuInvest (antiga Easynvest) para poder investir em títulos do tesouro -- ou em qualquer outra corretora ou banco. Na interface do aplicativo, serão exibidas informações sobre liquidez, data de vencimento e rendimento de cada investimento.

Em um período econômico marcado pela taxa Selic alta (atualmente, em 13,75% ao ano) para conter o avanço da inflação e a subsequente perda do poder de compra dos brasileiros, o Nubank agora aposta na renda fixa mais conservadora do mercado, lastreada pela economia do País.

Nubank agora permite investimento no Tesouro Direto Foto: Paulo Whitaker/Reuters

A empresa oferecia já opções para investir em produtos como CDBs, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, BDRs e ETFs. Com a adição da aplicação no Tesouro Direto, o aplicativo da empresa se torna mais parecido com o da sua corretora de investimentos. O Nubank tem 70 milhões de clientes.

Fundo afetado pela crise na Americanas

Em janeiro, o fundo de reserva de emergência do Nubank foi afetado pela crise na Americanas, que perdeu 90% do seu valor de mercado após um rombo bilionário denunciado pelo executivo Sergio Rial. O fundo tinha debêntures da varejista em sua composição e teve queda na rentabilidade, o que gerou críticas dos clientes que usavam a aplicação como uma forma de manter em segurança os investimentos feitos a partir de R$ 1.