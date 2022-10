Nubank testa limite a transações bancárias fora de casa por preocupação com segurança

O Nubank vai colocar em testes o ‘Modo Rua’, função de segurança que permite ao cliente limitar as transações que podem ser feitas através do aplicativo quando ele estiver fora de casa. Os usuários poderão, de acordo com o neobanco, definir limites para transações via Pix, TED ou boleto.

A função poderá ser acionada com um clique, e o cliente poderá definir uma rede de Wi-Fi segura, além de valor máximo de transação quando estiver conectado fora dela. A ideia é proteger a conta da ação de criminosos após roubos e furtos, por exemplo.

De acordo com o Nubank, os testes serão feitos com um grupo de clientes, a partir dos próximos dias. Os resultados servirão de base para o lançamento mais amplo, à frente. O neobanco afirma que a nova função se juntará a uma série de outros mecanismos de segurança que oferece, como aviso de golpe, autenticação multifatorial e modelos de inteligência artificial, além da biometria facial com prova de vida em tempo real.

Nubank testa "Modo Rua" para limitar transações fora de casa Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O banco digital também lançou uma central de atendimento com acesso no blog, o SOS Nu, que tem conteúdos educativos sobre fraudes.

“A inovação está no DNA do Nubank. Nosso desafio é proporcionar tranquilidade aos clientes, evitando e resolvendo as dores deles, ficando sempre um passo à frente. Diante das questões de segurança pública atuais, é mais importante do que nunca a prevenção”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil. “O Modo Rua é um recurso inovador, intuitivo e simples, e mais uma camada de proteção no sistema muito robusto que já temos.”

Atualmente, o Nubank tem 70 milhões de clientes. A maioria, ou 66,4 milhões deles, no Brasil.

