O Boticário responde a clamor das redes sociais e amplia linha com ‘cheirinho de chiclete’ Bubbaloo

Depois de esgotar em menos de uma semana seu estoque de cremes e produtos de beleza com cheiro de chiclete tutti frutti, a marca O Boticário vai relançar sua linha especial de Cuide-se Bem Bubbaloo em parceria com a tradicional goma de mascar. Agora, companhia trará mais dois novos “sabores”: uva e morango.

Nova edição limitada tratá produtos com sabor tutti frutti, morango e uva. Foto: Divulgação

Conforme divulgado pela companhia, a decisão de retomar a parceria com a linha de gomas de mascar da Mondelez Brasil se deu principalmente por conta do sucesso de vendas dos produtos com cheiro de tutti frutti e devido ao engajamento nas redes sociais.

“Essa nova linha nasceu por conta da nossa escuta aos pedidos dos nosso clientes. As pessoas estão nessa fase de consumir produtos que tragam uma sensação de nostalgia“, afirma a diretora de corpo e banho da marca, Vanessa Machado.

Além de cremes, hidrantes para o corpo, brilho labial, sabonete em barra e líquido, nova fase da linha Cuide-se Bem vai expandir sua cesta de itens com produtos de cabelo na fragrâncias inspiradas nos chicletes da Mondelez. Ao todo, serão 15 produtos distribuídos nos três “sabores” da coleção.

Novos produtos, segundo a companhia, foram lançados para atender ao clamor popular das redes sociais.

De olho no público da geração Z, que costumam ser mais engajados nas pautas sobre direito dos animais, Boticário decidiu lançar a nova linha de Bubbaloo com produtos 100% veganos e sem testes em animais. De acordo com Vanessa Machado, toda a campanha dos novos produtos será realizada nas redes sociais da própria marca e em parcerias com influenciadores do TikTok e Instagram.

Para dar conta do aumento na demanda, segundo a executiva do Boticário, a companhia expandiu seu esquema de produção e vendas, especialmente porque parte dos consumidores ficou na fila no lançamento original. Além das vendas nas lojas físicas, a empresa também vai oferecer a nova linha dentro do seu e-commerce próprio.