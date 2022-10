Oi tem queima de caixa de R$ 1,4 bilhão nos meses de julho e agosto

A Oi, em recuperação judicial, teve queimas de caixa de R$ 438 milhões em julho e R$ 1 bilhão em agosto. Com isso, a tele chegou ao fim de agosto com um saldo de R$ 3,167 bilhões, montante 31,2% abaixo de junho, quando contava com R$ 4,6 bilhões. A perda de caixa vem em meio a uma briga com as rivais Tim, Claro e Vivo por causa de uma revisão bilionária no valor da venda da Oi Móvel às concorrentes.

Os dados constam no relatório mensal de atividades da empresa produzidos pelo escritório de advocacia Arnoldo Wald, que é o administrador judicial do processo de recuperação da companhia, e pela Rio Branco Consultores, contratada pelo escritório para auxiliar no caso. Os dados de setembro ainda não estão disponíveis.

O documento mostra que, em julho, a Oi registrou R$ 1,041 bilhão em recebimentos, R$ 1,395 bilhão em pagamentos e R$ 133 milhões em investimentos – o que levou a uma queima de caixa operacional líquido de R$ 486 milhões.

Na parte de pagamentos de julho, a Oi teve desembolso maior com bonificação de pessoal e comissão de assessores financeiros devido à conclusão da venda de ativos.

Já em agosto, o relatório mostra que a Oi teve R$ 1,052 bilhão em recebimentos, R$ 1,367 bilhão em pagamentos e R$ 114 milhões de investimentos – o que levou a uma queima de caixa operacional líquido de R$ 429 milhões.

A linha de tributos de agosto foi R$ 50 milhões menor do que a de julho (atingindo o patamar de R$ 128 milhões) em função, principalmente, da redução das alíquotas de ICMS.

Por outro lado, a rubrica de contingências cresceu R$ 69 milhões na comparação mensal, para R$ 98 milhões, devido a pagamentos de contingências da esfera Cível, com destaque para o acordo judicial da Comunicativa, segundo o relatório.

O saldo final de agosto contou também com o impacto das operações financeiras, com saída de caixa de R$ 406 milhões. A companhia explicou que isso refere-se, principalmente, ao aumento de capital realizado pela Oi na V.tal, decorrente da alienação da UPI InfraCo; além do pagamentos dos juros dos bonds (títulos da dívida).