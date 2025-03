O ‘ônibus do futuro’, sem motorista, começa a ser testado em Barcelona

BARCELONA - Os passageiros do centro de Barcelona puderam andar de ônibus de graça esta semana. Mas havia uma surpresa: esse micro-ônibus não tinha ninguém ao volante.

O ônibus se afasta do ponto com seus passageiros por conta própria, freia antes de mudar de faixa e desce com calma por uma das avenidas mais elegantes da cidade.

O micro-ônibus da Renault e da WeRide em Barcelona Foto: Emilio Morenatti/AP

PUBLICIDADE A operação faz parte de um teste que a fabricante Renault está fazendo em Barcelona nesta semana. O veículo autônomo está rodando em uma rota circular de 2,2 km com quatro paradas no centro da cidade espanhola. Os passageiros aventureiros podem embarcar gratuitamente. A montadora francesa fez uma parceria com a WeRide, uma empresa especializada em veículos autônomos, para fabricar o protótipo. A empresa apresentou o ônibus sem motorista no torneio de tênis de Roland Garros, na França, no ano passado, mas agora o está testando na prática em Barcelona. A empresa também tem projetos de teste em andamento em Valence, na França, e no aeroporto de Zurique, na Suíça.

Pau Cugat foi um dos curiosos a subir a bordo para um breve passeio pela avenida Passeig de Gracia.

“Acabamos de passar por um ônibus urbano comum, com motor a combustão, e pensei: ‘Veja, há um ônibus do passado e, logo atrás dele, há o ônibus do futuro’”, disse o estudante de 18 anos.

Veículo passa em frente à Casa Batlló, projetada por Antonio Gaudí Foto: Emilio Morenatti/AP

Táxis e ônibus sem motorista estão sendo testados por empresas em outras cidades, de São Francisco a Tóquio. A iniciativa da Renault ocorre em um momento em que a Europa geralmente tem ficado atrás dos Estados Unidos e da China em termos de tecnologia de veículos sem motorista. Nesses locais, as empresas estão competindo ferozmente para sair na frente.

“Os EUA estão fazendo muitas experiências com veículos autônomos, o mesmo acontecendo na China”, disse Patrick Vergelas, chefe dos projetos de mobilidade autônoma da Renault. “Até agora, não temos muita coisa de fato na Europa. E é por isso que queremos mostrar que isso funciona e preparar a Europa para essa rota no transporte público.”

O ônibus elétrico pode rodar 120 quilômetros sem recarga e atingir 40 quilômetros por hora. Ele é equipado com 10 câmeras e oito lidars (conjuntos de sensores) para ajudá-lo a navegar pelas ruas cheias de carros, motocicletas e pedestres. A empresa afirma que o ônibus é capaz de trafegar com segurança em um determinado percurso por um centro movimentado como o da agitada Barcelona.

Carlos Santos, do grupo de direção autônoma da Renault, disse que viu todos os tipos de reações dos passageiros.

“Vimos vários comportamentos de pessoas. Algumas delas estavam sorrindo, (enquanto) outras começaram a chorar, tirar fotos ou até mesmo tentar abrir as portas”, disse Santos, reiterando que a viagem de ônibus foi segura.

As autoridades da cidade de Barcelona disseram que não houve relatos de acidentes causados pelo ônibus experimental.