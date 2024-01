Parceria da TIM com Zé Delivery, da Ambev, prevê descontos em entregas para clientes pré-pagos

RIO - A TIM fechou uma parceria com a Ambev para atrelar a recarga de créditos em aparelhos pré-pagos a um cashback no serviço de entrega Zé Delivery, da fabricante de bebidas. A ideia é ampliar o leque de benefícios dessa clientela e aumentar sua fidelização.

A novidade permite desconto de R$ 15 por mês no delivery a cada recarga de valor igual ou superior junto à operadora de telefonia. O cupom de desconto pode ser usado em compras a partir de R$ 70 no Zé Delivery, sem contar com o valor de frete.

Para obtê-lo, o cliente terá de realizar cadastro no aplicativo do Zé Delivery usando os mesmos dados já cadastrados na operadora e o cupom será aplicado automaticamente. Quem já for usuário do serviço de entrega vai ter de acessar o site da parceria para resgatar o desconto e aplicá-lo no aplicativo por meio de um código.

A iniciativa contará com publicidade massiva. A partir desta sexta-feira, 12, a TIM vai lançar uma campanha com adaptação da música “Ombrim”, de Marina Sena e Chicão do Piseiro, marcada pelo verso “ai, que delícia o verão”. A paródia vai marcar o termo “recarga na TIM”. A campanha conta com três filmes publicitários, mostrando situações em que as pessoas gostam de consumir cerveja gelada (churrasco, esquenta pré-festa e futebol) e recorrem a uma recarga da TIM para obter o desconto no Zé Delivery.

Tim tenta fidelizar clientes com parceria

Ao Estadão/Broadcast, o vice-presidente de receitas da TIM, Fabio Avellar, afirma que mais do que uma simples promoção, o movimento inaugura uma diversificação na estratégia de atração e fidelização de clientes pré-pagos, parte relevante do negócio.

Segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), referentes a novembro, a TIM tem 33,6 milhões de clientes pré-pagos, o que representa mais da metade de sua base (55%) e 31,4% do mercado, disputado de forma acirrada com Vivo e Claro.

“Estamos avançando para uma nova geração de oferta para o cliente, com um benefício que vai além do nosso próprio segmento (telefone e internet) e do entretenimento com serviços de streaming, que marcou os últimos anos do mercado de telefonia móvel”, diz Avellar.

Nos últimos cinco anos, a oferta associada de serviços de streaming de música e vídeo, como Deezer, Amazon Prime, Netflix, HBO Max e YouTube Premium, marcou de forma crescente os pacotes de telefonia oferecidos no mercado. Segundo Avellar, esses serviços são mais comuns para planos pós-pagos, mas a TIM oferece um deles, o Amazon Prime, para clientes pré-pagos, o que já faz parte da estratégia de diferenciação.

Agora, nasce uma estratégia de descontos associados a outros serviços do dia a dia do usuário. Na TIM, diz Avellar, isso já tinha começado por meio de parceria com o serviço de saúde Cartão de Todos, que oferece consulta online e descontos na compra de medicamentos aos usuários. Em fase piloto, o projeto já roda no Rio, Bahia e toda a região Sul. A estratégia se apoia num contexto em que mais de 75% da população não tem acesso à saúde suplementar, em geral usuários de telefonia pré-paga.

“A ideia é se diferenciar, sair do óbvio, que é oferecer mais gigas. O cliente não quer só mais dados, ele quer assistir a jogos de futebol no streaming, pedir cerveja gelada, ter uma alternativa de saúde para a família. São necessidades orgânicas da sociedade, que vamos atender”, diz Avellar.

O balanço da Tim no terceiro trimestre de 2023 mostrou crescimento da receita do pré-pago de 2,9% na comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado dos nove meses até setembro de 2023, esse crescimento foi de 12,9% em relação a um ano antes.

A receita média por usuário no período foi de R$ 30,20, com alta de 21,1% na comparação anual. No pré-pago, especificamente, esse valor por usuário foi de R$ 15, um avanço de 17,1% na mesma base de comparação.

Benefício cruzado

O executivo aponta complementaridade dos descontos no Zé Delivery para Ambev e TIM. Isso porque os quase 34 milhões de clientes da TIM podem se converter em usuários do Zé Delivery, ampliando o alcance da plataforma. Já do lado da operadora, Avellar enxerga potencial para atrair novos clientes, mas ainda mais para mantê-los.

“São duas marcas fortes e reconhecidas, líderes nos segmentos. Então é um benefício cruzado, em que poderemos oferecer clientes que ainda não são ‘drinkers’ deles ao mesmo tempo em que oferecemos um benefício a nossa base”, diz.

Na visão do executivo, assim como a oferta dos streamings, as facilidades em outros serviços tendem a ser replicadas pelo mercado, e a TIM terá de manter a vanguarda. “De 2018 para cá (boom dos streamings), estamos sempre puxando o trem, garantindo as inovações. Fomos a primeira operadora a incluir vídeo e agregar novos conteúdos no pré-pago. E assim vamos seguir”, afirma o vice-presidente da TIM.