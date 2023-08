‘As pessoas sabem que podem investir em São Paulo’, diz Ricardo Nunes

A aprovação do novo Plano Diretor de São Paulo vai muito além da questão do zoneamento, por atrair investimentos para a cidade, afirmou nesta quinta-feira, 10, o prefeito Ricardo Nunes, durante o Seminário Real Estate. O evento, realizado pelo Lide em parceria com o Estadão, reuniu especialistas e empresários para debater o novo momento do mercado imobiliário.

Nunes ressaltou que a capital paulista terá o maior programa habitacional de sua história. “As pessoas sabem quem podem investir aqui”, afirmou. Ele comentou a aprovação do novo Plano Diretor: “Ficou quase 100%, até porque nada vai ser perfeito”.

O prefeito de São Paulo aproveitou o evento para responder aos críticos do licenciamento de 320 mil de unidades habitacionais, feito a partir de 2021. Eles alegam que a ação incentivaria a ocupação de locais ilegais. “Mas isso ajuda a tirar a pressão da habitação”, disse. “Tem que olhar o conjunto da cidade.”

Prefeito de São Paulo defendeu nesta quinta o licenciamento de 320 mil de unidades para aliviar a pressão sobre a questão da habitação Foto: Werther Santana/Estadão

Depois da aprovação do Plano Diretor, agora, o mercado se volta para as novas leis de zoneamento, que devem ajudar a definir ainda mais como o mercado imobiliário vai atuar nos próximos anos na cidade.

Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Doria disse que o novo Plano Diretor conclui um processo iniciado em sua gestão à frente da cidade, em 2017, quando o projeto foi apresentado para ser discutido pela sociedade e pelos políticos.

“Neste período de seis anos, o plano foi aprimorado. Em sua síntese, ele é atual e bom: interpreta a cidade como ela pode e deve ser daqui a 30 anos”, disse ao Estadão. “O plano tem mais acertos do que erros”, concluiu.

O evento teve participação de representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e da Federação Internacional Imobiliária (Fiabc Brasil).

Eles concluíram que, como consequência da aprovação do projeto, mais unidades com três e quatro quartos devem ser lançadas na cidade. A era dos apartamentos do tipo estúdio, em estilo flat, deve ficar para trás, segundo os participantes.

A regra anterior incentivaria o lançamento, em excesso, de unidades desse modelo. O novo plano também flexibiliza a oferta de vagas de garagem para automóveis, o que pesquisas indicam ser um desejo dos compradores.

Ao comentar a fala de Nunes sobre o programa habitacional de São Paulo, o presidente do Secovi-SP, Rodrigo Luna, defendeu como prioridade aproveitar as 18 mil unidades habitacionais desocupadas no centro da cidade.

“São unidades suficientes para fazerem dois programas Pode Entrar (de construção de casas populares no município) e envolve áreas com toda a infraestrutura pronta. Imagina quanto custaria construir tudo aquilo. Estamos conversando para evoluir nisso”, diz. “Não podemos deixar o centro como está. É uma vergonha.”

O presidente do Estadão, Francisco Mesquita Neto, destacou a parceria com o Lide para a realização do evento, que ilustra o compromisso da empresa em trazer, em suas reportagens, discussões que colaboram para a evolução e o crescimento sustentável do mercado imobiliário. “O evento teve um nível de debate superalto“, afirmou. “Deve ser o primeiro de muitos dessa parceria.”