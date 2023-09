Petrobras assina acordo com TotalEnergies e Casa dos Ventos para projetos de energia renovável

A Petrobras assinou memorando de entendimento não vinculante com a TotalEnergies e Casa dos Ventos para avaliar projetos em energias renováveis no Brasil.

O objetivo é desenvolver estudos conjuntos e oportunidades de negócios em eólica onshore, eólica offshore, solar e hidrogênio de baixo carbono no País, utilizando expertises de cada empresa. O acordo tem duração de dois anos.

No comunicado, a Petrobras afirma que esse é mais um passo relevante em direção à transição energética por meio do acordo com “dois pesos-pesados em energias renováveis”. “Caso sejam viáveis e venham a ser implementadas, essas iniciativas irão contribuir decisivamente para o aumento da oferta de energias renováveis no mercado brasileiro”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Jean Paul Prates, atual presidente da Petrobras Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

A Petrobras e a TotalEnergies são parceiras em ativos de exploração e produção no Brasil, como Mero, Iara, Atapu e Sépia entre outros. A Casa dos Ventos, por sua vez, agrega sua expertise no desenvolvimento de projetos de geração eólica e solar onshore no mercado brasileiro.

A companhia argumenta que suas operações offshore atuais poderão gerar sinergias importantes para os futuros projetos de eólica offshore, por exemplo. Além disso, a Petrobras possui um acervo importante de dados e informações da costa brasileira com potencial de acelerar o desenvolvimento de projetos offshore.