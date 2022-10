Programa de inovação da Petrobras terá 23 startups

Continua após a publicidade

A Petrobras divulgou as 23 startups vencedoras do 4.º edital do Módulo Startups do Programa Petrobras Conexões para Inovação, uma parceria com o Sebrae.

A seleção, em nível nacional, recebeu propostas nas áreas de: robótica, redução de carbono, tecnologias digitais, corrosão, modelagem geológica e tecnologias de inspeção. O início dos projetos está previsto para dezembro.

Programa de inovação da petroleira selecionou 23 startups Foto: Sergio Moraes / REUTERS

As empresas vencedoras recebem valores de até R$ 500 mil para os desafios tecnológicos “soft tech”, baseados em softwares eventualmente integrados a plataformas de hardware já maduras, ou até R$ 1,5 milhão para os “deep tech”, que envolvem pesquisa avançada, incluindo as baseadas em software de alto desempenho, novas plataformas de hardware e novos materiais