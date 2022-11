Lucro da Petrobras tem alta de 48% e fica em R$ 46 bilhões no 3º trimestre

Publicidade

RIO - A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 46 bilhões no terceiro trimestre de 2022, resultado 48% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O bom desempenho foi impulsionado por preços fortes da cotação do barril de petróleo no mercado internacional e à sua política de preços, que mantém os valores praticados no Brasil em linha com o exterior. Por outro lado, a produção da companhia se manteve estável no período, evitando que o resultado fosse ainda maior.

Este foi o primeiro resultado trimestral sob a gestão de Caio Paes de Andrade, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em junho, após a demissão de três dirigentes desde 2019, por promoverem aumento de combustíveis. Ao contrário, Paes de Andrade conseguiu reduzir o preço da gasolina e do diesel e setembro, acompanhando a queda do petróleo em relação ao trimestre anterior.

Petrobras anunciou distribuição bilionária de dividendos nesta quinta-feira, 3 Foto: Sergio Moraes/Reuters

A Petrobras pratica desde 2016 a política de paridade de importação (PPI), que mantém os preços dos derivados vendidos pela empresa e suas refinarias alinhados com o mercado internacional. A metodologia porém é criticada pelo presidente recém eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pode sofrer mudanças a partir do ano que vem. Durante a campanha, o presidente eleito afirmou que iria “abrasileirar” os preços, indicando que o PPI deve acabar no ano que vem.

Queda em relação ao trimestre anterior

Se comparado com o segundo trimestre deste ano, o lucro da empresa caiu 15,2%. O mercado já esperava uma queda no desempenho financeiro na comparação com o segundo trimestre de 2022, por conta do recuo de 13% do preço do petróleo no período.

Além disso, os desinvestimentos feitos pela estatal com a venda de campos maduros (em produção) e de águas rasas, todos fora do pré-sal, têm reduzido ligeiramente a produção da companhia nos últimos anos. Com a derrota do presidente Bolsonaro nas eleições do último domingo, 30, a expectativa é que a Petrobras suspenda o programa de vendas de ativos e passe a investir mais no aumento da produção.

Nos primeiros nove meses do ano, o lucro da companhia ficou em R$ 144,9 bilhões, alta de 92,9% dos R$ 75,1 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Em 2021, em todo o exercício, a Petrobras lucrou R$ 106,7 bilhões. Os elevados lucros da empresa foram duramente criticados pelo presidente Jair Bolsonaro, que já chegou a classificar os ganhos da estatal como “estupro” e “crime inadmissível”.

Dividendos

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira mais um pagamento de dividendos bilionários aos acionistas. Em reunião, o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de R$ 43,7 bilhões a seus acionistas, como remuneração pelo resultado do terceiro trimestre de 2022.

Desse total, R$ 12,5 bilhões irão direto para os cofres do governo federal, maior acionista da petroleira. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) receberia outros R$ 3,45 bilhões – sendo metade ainda na gestão atual e o restante em 2023, já no novo governo.

O futuro governo, por meio de entidades sindicais e da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras – liderada pelo senador Jean-Paul Prates, nome cotado para a presidência da estatal –, vai contestar na Justiça o pagamento, alegando que, pela lei, a distribuição só pode ser feita no ano que vem, pela nova gestão.