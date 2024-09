Petrobras inicia procedimentos para operar a maior unidade de gás natural do País

No estágio atual, estão sendo realizadas as etapas finais de preparo da UPGN, com a calibração de processos e equipamentos. Nessa fase, o gás ainda não é disponibilizado para o mercado. O início das operações comerciais está previsto para a primeira quinzena de outubro.

A estatal ainda informa, em comunicado, que a unidade receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado por meio do gasoduto Rota 3, que também iniciará operação.