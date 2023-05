Aplicativo do PicPay vira agregador financeiro para movimentação de contas bancárias

BRASÍLIA - Em um mercado em rápida modificação, o PicPay resolveu “abraçar” o Open Finance para “agarrar” seus clientes e transformou seu aplicativo em um agregador financeiro no qual o usuário vai poder movimentar todas as suas contas bancárias no mesmo lugar. A novidade é a mais nova aposta da empresa para conquistar a preferência dos clientes no acesso ao sistema financeiro, uma das principais disputas do setor atualmente após o aumento da competição nos últimos anos.

O agregador financeiro, que vem sendo citado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como a materialização dos benefícios gerados pela agenda da autarquia, inova no modelo do PicPay ao permitir que o cliente não apenas visualize seus extratos e faturas de cartões.

Sem sair da plataforma, será possível fazer transferências, recargas e pagar boletos com o saldo disponível em outros bancos. O Picpay também vai permitir o investimento em Cofrinhos, ferramenta da fintech para guardar dinheiro, com os recursos disponíveis nos concorrentes na nova versão do aplicativo, que está sendo liberado aos poucos aos clientes.

Pelo PicPay será possível fazer transferências, recargas e pagar boletos com o saldo disponível em outros bancos

Mais do que uma nova função, o vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física da fintech, Danilo Caffaro, argumenta que a novidade é uma transformação do aplicativo do PicPay e também marca uma mudança do modelo de negócios da empresa. “Acreditamos que estamos inaugurando uma forma nova de usar o aplicativo financeiro”, defende Caffaro.

Com a comodidade, o PicPay quer fortalecer o relacionamento com o cliente para se posicionar bem na disputa atual do sistema financeiro: a principalidade. “Nosso foco é escalar nossos produtos e serviços em busca de um relacionamento mais próximo com a nossa base. Queremos ser a principal conta das pessoas e de seus negócios quando o assunto é dinheiro e, com certeza, o Open Finance é um dos meios para atingirmos esse objetivo”, diz Caffaro.

Em setembro de 2022, a empresa aderiu ao compartilhamento de dados no Open Finance, após adquirir no ano anterior o GuiaBolso, ferramenta de planejamento financeiro considerada precursora do “sistema financeiro aberto”. A fintech já bateu mais de dois milhões de consentimentos para ter acesso a informações bancárias de clientes pelo ecossistema que foi lançado pelo BC.