Plano & Plano vai além do Casa Verde e Amarela e lança edifício com foco em locação

A Plano & Plano, tradicional no segmento Casa Verde e Amarela (CVA), está lançando o seu primeiro empreendimento com foco em investidores, numa parceria com a Mundo Apto, empresa criada pela Setin e o Grupo Capital há cinco anos.

A iniciativa faz parte da estratégia de diversificação de negócios da Plano & Plano, que foi colocada de pé após a deterioração das condições do Casa Verde e Amarela no começo deste ano devido à explosão nos custos de construção. O programa habitacional já foi ajustado, e as contratações, retomadas neste semestre. Mas a situação deixou um susto no setor.

O empreendimento conjunto da Plano & Plano e do Mundo Apto foi batizado de Mapp Rio Branco. Ele está localizado na Avenida Rio Branco, na região da República, centro de São Paulo. O projeto tem duas torres e um total de 439 unidades de um e dois dormitórios. O valor geral de vendas total é de R$ 130 milhões. O terreno era do Mundo Apto, enquanto a Plano & Plano viabilizou o projeto.

Prédio residencial da Plano & Plano, na Chácara Santo Antônio, com foco no público de baixa renda.

Ao contrário de outros residenciais que são erguidos com foco nas vendas para o consumidor final (aquele que vai de fato morar nos apartamentos), o Mapp Rio Branco foi concebido com foco em atrair investidores que buscam imóveis que sirvam para locação. As unidades do empreendimento serão ofertadas dentro da Housi, site que oferece serviços de locação de longo ou curto período, com serviços.

“Assim, reforçamos a nossa aposta em diversificação, atendendo a todos os públicos, desde o que realiza o financiamento junto ao Casa Verde Amarela até investidores”, afirmou o presidente da Plano & Plano, Rodrigo Luna. “Teremos, em breve, um outro lançamento da linha MAPP com a Mundo Apto”, acrescentou.

Dentro da estratégia de diversificação, a companhia mira ter cerca de 30% a 40% dos lançamentos fora do Casa Verde e Amarela no médio prazo. Hoje, essa fatia é de 10%.

A Plano & Plano lançou 14 empreendimentos entre janeiro e setembro de 2022. O valor geral das vendas (VGV) desses projetos soma R$ 1,085 bilhão, 21,1% mais do que no mesmo período do ano passado. Já as vendas líquidas foram de R$ 1,171 bilhões, crescimento de 14,6% na mesma base de comparação.

Em outro passo para variar os ramos de atuação, a companhia anunciou em maio que passaria a reservar parte dos apartamentos para aluguel, em vez da venda. O novo braço de negócios foi montado em parceria com a Yuca, startup responsável por buscar os clientes, fechar a locação e tocar a administração do imóvel.