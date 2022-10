Dona do Burger King expande a rede Popeyes em meio a ‘assédio’ do fundo Mubadala

A rede de lanches Popeyes anunciou nesta segunda-feira, 3, a abertura de 13 novos restaurantes neste último trimestre do ano. Por enquanto, as unidades da rede ficam apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, totalizando 53 pontos de venda. As novas lojas representarão a entrada em cinco novos Estados: Bahia, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco.

Desde que chegou ao País, em 2018, a rede nunca teve um movimento de expansão tão intenso quanto o agora anunciado pela Zamp, que controla as operações das marcas Popeyes e Burger King no Brasil. Esse movimento vem em meio a um movimento de tentativa de compra da Zamp pelo fundo Mubadala, de Abu Dabi. O fundo já fez duas propostas, que até agora foram recusadas pela companhia.

A revogação do acordo ocorreu porque não houve garantia de manter inalterados os contratos de franquia e licenciamento das marcas Burger King e Popeyes, caso o acordo de compra fosse fechado. Atualmente, o fundo detém 5% da empresa.

O Mubadala fez duas ofertas pela Zamp: uma de R$ 7,55 por ação e outra de R$ 8,30 por papel. Tanto em um caso quanto no outro, são propostas que ficam acima do valor atual da ação da dona do Burger King na Bolsa: o papel, que já chegou a valer quase R$ 24 em 2018, hoje está negociado a cerca de R$ 7,20. A empresa sofreu com a pandemia de covid-19, que obrigou que as lojas ficassem fechadas por meses.

O aumento no ritmo de expansão da rede Popeyes chega também com a expectativa de maior movimento nos shoppings esperado para o fim de ano. “Nossa marca teve grande aceitação nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e esse é o melhor momento para expandir as operações e levar os nossos produtos para mais consumidores”, disse Beatriz Gomes, diretora de operações da Popeyes no Brasil.

Investidores acreditam no potencial do mercado de frango frito no País. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Novos restaurantes

Continua após a publicidade

A primeira loja da rede Popeyes fora do eixo Rio-São Paulo ficará em Minas Gerais. No Nordeste, os restaurantes serão inaugurados em Pernambuco e na Bahia. Já na Região Sul, as quatro novas unidades serão no Paraná. Goiás será o primeiro Estado do Centro-Oeste a receber uma loja da rede Popeyes, enquanto a estreia no Distrito Federal está prevista para o mês de dezembro.

Todos os novos restaurantes serão da própria Zamp. A partir de 2023, a marca estuda oferecer o modelo de franquias e, com isso, pretende abrir mais 400 restaurantes nos próximos 10 anos.