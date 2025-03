Depois de décadas dominando o mercado chinês de carros de alto desempenho com engenharia de precisão, as montadoras alemãs estão perdendo para rivais chinesas que mudaram a definição de um carro de ponta para um que seja elétrico, inteligente e acessível.

Muitos veículos chineses novos se assemelham aos seus rivais alemães, incluindo o amplamente popular Xiaomi SU7, que imita o Taycan da Porsche. O SU7 rivaliza com o Taycan em potência e frenagem, mas também inclui inteligência artificial integrada que pode, por exemplo, ajudar no estacionamento e cumprimentar os motoristas com sua música favorita. A cereja do bolo: ele é vendido por cerca de metade do preço de um Taycan. Como resultado, as montadoras alemãs que por décadas comandaram o mercado de carros premium da China agora estão vendo suas vendas diminuírem, enquanto a Xiaomi — uma fabricante líder de smartphones chinesa — vendeu mais de 100 mil modelos do SU7 no ano passado.

Porsche Taycan no Salão do Automóvel de Pequim, em abril de 2024; motoristas chineses estão comprando veículos elétricos acessíveis carregados com novas tecnologias, uma tendência que está redefinindo veículos de ponta e prejudicando as montadoras alemãs. Foto: Gilles Sabrié/The New York Times

Entre os mais atingidos está a Porsche, que relatou no mês passado que suas entregas na China caíram 28% em 2024. Embora as vendas da Porsche tenham aumentado em todas as outras regiões do mundo, o declínio na China foi significativo o suficiente para reduzir suas entregas globais no ano em 3%.

Durante anos, as montadoras alemãs confiaram no mercado chinês para compensar a demanda mais fraca em outros lugares, levando-as a ignorar problemas estruturais mais profundos em casa. O principal deles foi a relutância em adotar a tecnologia que veio a definir a direção na China: veículos elétricos equipados com software sofisticado e, cada vez mais, inteligência artificial.

“Os fabricantes ocidentais estabelecidos alemães, mas também americanos e nipo-coreanos, subestimaram muito a dinâmica de desenvolvimento dos fabricantes chineses, principalmente nos campos importantes de eletromobilidade e veículos definidos por software”, disse Stefan Bratzel, diretor do Centro de Gestão Automotiva em Bergisch Gladbach, Alemanha.

Aumentando a pressão, o presidente Donald Trump orientou seus assessores a elaborar novos níveis de tarifas para os parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo a União Europeia. Isso pode prejudicar a Porsche, que, diferentemente da BMW, Mercedes-Benz ou outras marcas da Volkswagen, abastece seu mercado americano apenas com exportações da Alemanha.

Há duas semanas, a Porsche disse que cortaria até 1.900 empregos na Alemanha nos próximos anos, em meio a um declínio na demanda global. As vendas do Taycan elétrico caíram quase pela metade no ano passado, para 20.836 entregas, e as vendas do novo Panamera, um modelo híbrido, caíram 13% no ano passado, em parte porque os compradores chineses não demonstraram tanto interesse quanto o esperado.

