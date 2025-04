Por que a obra de um prédio de luxo anexo ao Shopping Iguatemi, em Sorocaba, foi parar na Justiça

Um prédio de alto padrão que seria erguido em anexo ao Shopping Iguatemi, em Sorocaba, interior de São Paulo, deveria ter sido entregue em novembro de 2024. Mas até agora não saiu do chão. O empreendimento é o Brickel Iguatemi, um edifício de 177 salas comerciais e apartamentos na área mais valorizada da cidade. O empreendimento foi lançado em 2021, e os compradores desembolsaram, no total, cerca de R$ 100 milhões por unidades que, hoje, segundo eles, valeriam ao menos R$ 300 milhões. O caso foi parar na Justiça.

PUBLICIDADE Uma decisão provisória de primeira instância havia reconhecido a responsabilidade da CSC 41 Participações Ltda, empresa do grupo Iguatemi que administra o shopping, pelo empreendimento, com a construtora CRB, que assumiu as obras e hoje está em recuperação judicial, porém a liminar foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O processo aguarda julgamento no mérito no fórum de Votorantim — o empreendimento, ainda na fase de terraplanagem, está sobre a divisa entre Votorantim e Sorocaba. Procurada, a CRB informou que os assuntos relacionados ao caso Brickel estão em trâmite na Justiça e sendo tratados exclusivamente nos autos pelo seu corpo jurídico. O Iguatemi não se pronunciou sobre o assunto. Mas, na ação, os advogados da CSC 41, do grupo, dizem que tanto a comercialização quanto a construção da torre denominada Brickel Iguatemi são de responsabilidade exclusiva da CRB Construtora, não tendo qualquer envolvimento nessa gestão (leia mais abaixo as defesas).

Prédio de luxo que teria 177 salas comerciais e apartamentos, em terreno anexo ao Shopping Iguatemi de Sorocaba, deveria ter ficado pronto em 2024, mas parou na fase de terraplanagem Foto: Miguel Pessoa/Estadão

O empresário Vanderlei Nunes, de Sorocaba, um dos adquirentes, conta que o Iguatemi e a construtora colocaram um estande de vendas dentro do Shopping Iguatemi. “Ofereciam a construção de um luxuoso edifício no terreno mais valorizado da região, na entrada do shopping, com a garantia do nome Iguatemi, que aparece nos materiais de propaganda do empreendimento e como coincorporador. Não deu outra: tudo vendido”, diz, ao Estadão.

Publicidade

Passados quatro anos, o que temos? Um imenso buraco — muito bem cuidado pelo Iguatemi — e um monumental prejuízo de R$ 100 milhões aos adquirentes, entre os quais me incluo. Vanderlei Nunes, empresário

O empresário havia vendido outros imóveis e estava com dinheiro para comprar um imóvel de interesse da família. Ao passar pelo shopping Iguatemi, viu a propaganda e não teve dúvida: pagou cerca de R$ 1 milhão por uma unidade no futuro prédio de luxo: “Passados quatro anos, o que temos? Um imenso buraco — muito bem cuidado pelo Iguatemi — e um monumental prejuízo de R$ 100 milhões aos adquirentes, entre os quais me incluo.”

De acordo com a comissão de representantes dos adquirentes, o Iguatemi foi procurado e “lavou as mãos”, dizendo que apenas vendeu o terreno para a construtora, e a construtora alegou que a alta nos custos dos insumos impediu a continuidade da obra.

Em decisão de março do ano passado, o juiz Fabiano Rodrigues Crepaldi afirma que a dona do terreno (CSC 41-Grupo Iguatemi) “detém obrigação solidária e objetiva pelos prejuízos sofridos pelos consumidores”. Diz ainda que “toda propaganda em torno do empreendimento usou a marca Iguatemi para conferir confiabilidade e otimização nas vendas”. Afirma também que o empreendimento foi anunciado como “excepcional” por unir marcas consagradas no mercado, no caso CRB e Iguatemi.

Citando a CRB, o juiz afirma que a empresa “deu um calote no mercado local, vendeu praticamente todas as unidades do prédio que deveria construir, não começou as obras e simplesmente sumiu com o dinheiro dos adquirentes”.

Publicidade

Na liminar — depois derrubada pelo TJ —, o juiz determinou que a CSC 41 Participações contratasse uma nova construtora idônea, às suas custas, e iniciasse em 30 dias as obras, sob pena de multa de R$ 50 mil por dia.

O juiz considerou que a CRB não apresenta condições de retomar a obra, sendo averiguada, inclusive, sua responsabilidade por um “suposto golpe milionário no mercado”. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) confirmou que a CRB é investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Sorocaba.

Tentativas de acordo fracassaram

A advogada dos adquirentes, Luciane de Freitas Silva, disse que, embora a liminar tenha sido revogada, a ação será julgada no mérito pelo mesmo juízo que a concedeu. “Toda a fundamentação do juízo está em sintonia com os documentos juntados aos autos que vinculam a CSC 41 (Shopping Iguatemi) como coincorporadora, juntamente com a CRB”, diz.

Segundo ela, houve várias tentativas de acordo com o Iguatemi, sem resultado prático.

Publicidade

Ainda segundo a advogada, das 177 unidades oferecidas, 176 foram vendidas a preços entre R$ 500 mil a R$ 1 milhão, e muitos adquirentes pagaram à vista. “A cada dia que passa o prejuízo dessas pessoas aumenta. Muitas famílias investiram todas as suas reservas na compra do bem e estão vivendo nesse clima de incerteza.” Leia também Largo da Batata sobe de nível com projetos imobiliários de alto padrão; entenda

São Paulo ganha 7 mil novos condomínios em 10 anos com boom do setor imobiliário

‘Problema’ de famílias ricas: filho de Quércia cria gestora para administrar patrimônio imobiliário O que dizem as empresas sobre o Brickel Iguatemi Em nota, a CRB Incorporação e Construção Ltda informou que os assuntos relacionados ao caso Brickel estão em trâmite na Justiça e sendo tratados exclusivamente nos autos pelo seu corpo jurídico. A CRB Construtora salienta que iniciou atividades em 2004, ou seja, tem mais de 22 anos de vida, com mais de mil unidades residenciais e comerciais entregues. “Neste momento tramita uma recuperação judicial deferida em nosso favor. Outrora empregávamos aproximadamente 1 mil funcionários diretos e indiretos, hoje, porém, nosso esforço e compromisso é de soerguimento e restauração”, diz. A empresa informa ainda que está em plena atividade, com atendimento diário em seu endereço comercial para quaisquer esclarecimentos aos interessados.

A CSC 41 e o Shopping Iguatemi foram procurados por meio da assessoria de imprensa e pelos canais institucionais e não deram retorno nos prazos estipulados. Na ação os advogados da CSC 41 dizem que, tanto a comercialização como a construção da torre denominada Brickel Iguatemi são de responsabilidade exclusiva da CRB Construtora, não tendo qualquer envolvimento nessa gestão, inclusive em seu aspecto financeiro.