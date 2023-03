Porsche abre nova loja em bairro fora do eixo de vendas de carrões de luxo

A marca alemã de carros de luxo Porsche inaugurou na noite de terça-feira, 28, sua segunda concessionária na cidade de São Paulo em busca da expansão da marca num mercado que, no ano passado, vendeu 38,7 mil unidades.

Diferentemente de concorrentes mais diretas, como Ferrari, Maserati, Jaguar e a primeira loja da própria marca, instaladas em regiões nobres como as avenidas Europa e Brasil e a Vila Olímpia, a nova concessionária foi instalada na rua Heitor Penteado, no Sumarezinho, bairro de classe média.

A revenda de 3,6 mil metros quadrados inaugura um conceito diferente, com três salas para reuniões, espaço de coworking (estações de trabalho), bar e café, tudo disponível para clientes. O uso das instalações é gratuito e, no caso das salas de reunião é preciso apenas agendar horário.

“Queríamos uma estrutura confortável e convidativa, um espaço de encontro e convivência para clientes e entusiastas da marca”, afirma o presidente da Porsche do Brasil, o alemão Peter Vogel. Junto com o novo representante da marca, o grupo Bexp, foram investidos R$ 29 milhões no projeto.

Até 2021, o imóvel abrigava uma concessionária Chevrolet. Para adaptá-lo à nova instalação, foi construído um terceiro andar que abriga a oficina, com acesso dos carros por elevador. O prédio é dotado de painéis solares que geram 65% da energia usada no local e carregador rápido de carros elétricos.

Leandro Giacon, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Porsche, afirma que a disponibilidade de uma área ampla foi um dos fatores para a escolha do bairro vizinho à Vila Madalena. Segundo ele, o local é fácil acesso aos potenciais clientes que moram principalmente na região dos Jardins, Pacaembu, Higienópolis e até Alphaville – pelo acesso via Av. dos Bandeirantes. A loja emprega 60 funcionários.

Continua após a publicidade

Loja da Porsche na Rua Heitor Penteado tem carregador para carro elétrico e salas de reunião para clientes Foto: Hamilton Nascimento/Porsche

Preços vão até R$ 1,7 milhão

A outra loja do grupo, na Vila Olímpia, pertence ao grupo Stuttgart, responsável por trazer a marca ao Brasil e até 2015 – quando a própria companhia se instalou no País – foi também o importador oficial dos modelos Porsche, hoje compostos por esportivos e SUVs com opções elétricas, híbridas e à combustão (Macan, Cayenne, Taycan, Panamera, 718 e 911). Os preços vão de R$ 435 mil a R$ 1,7 milhão.

Ao todo, a marca tem 13 revendas completas no País, no Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Recife (PE), Campinas e Ribeirão Preto (SP) Florianópolis (SC), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Goiânia (GO) e está prestes a inaugurar uma unidade em Salvador (BA). A capital paulista é a única com duas concessionárias.

O presidente do Bexp, André Novis, informa que o grupo atua no segmento de varejo automotivo desde 2003 e, há cinco anos, se especializou no segmento de veículos premium e tem entre suas bandeiras a também alemã Audi.

Loja tem amplo espaço para oficina no terceiro andar do prédio Foto: Hamilton Nascimento/Porsche

Werner Schaal, responsável pela área de venda das da Porsche, afirma que, no ano passado, as vendas da marca cresceram 4% em relação a 2021, com 3.202 unidades. Para este as perspectivas são de crescimento ainda maior, embora não tenha revelado números. “Só no primeiro bimestre vendemos 600 carros, o dobro de igual período do ano passado.”

Continua após a publicidade

Somando as marcas de luxo filiadas à Associação Brasileira das Empresa Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) – Audi, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo e Porsche – as vendas do segmento, tradicionalmente conhecido como ficar à parte das crises econômicas, caíram 15% ante 2021, e estão distantes dos níveis de 2015, quando somaram entre 50 mil e 60 mil unidades.