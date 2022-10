Pressão de credores pode levar Casino a vender ações do Assaí, diz banco

Uma piora nos indicadores de qualidade de crédito do grupo francês Casino colocou o Assaí na mira de analistas. Isso porque especialistas já trabalham com uma potencial venda da unidade brasileira como provável em uma situação de aperto para a matriz. Diante disso, as ações da companhia tiveram forte volatilidade ao longo desta semana. O Casino tem 41% da rede de atacarejo, que é a operação que mais leva crescimento e geração de caixa para o grupo francês.

“Em nossa opinião, o Assaí é a fonte de financiamento mais fácil e rápida para o Casino entre as três subsidiárias que cobrimos”, dizem os analistas Joseph Giordano, Nicolas Larrain, Guilherme Adami Vilela, do JPMorgan, em relatório. O Casino deve vender outros ativos, entre eles o Grupo Éxito, na Colômbia. No entanto, seu valor é bem inferior do que o do Assaí, que poderia ser mais rapidamente vendido.

O JPMorgan cita uma deterioração na margem de lucro que o Casino precisa demonstrar para cumprir acordos feitos – chamados de covenants pelo mercado – com credores para o terceiro trimestre de 2022. Para o analista de crédito do banco Neill Keaney, isso pode significar a aceleração do processo de venda de subsidiárias na América Latina.

Essa pressão ocorre apesar de o Casino ter obtido um adiantamento de metade dos recursos vindos da venda da Green Yellow, uma subsidiária de energia, num total de 350 milhões em dinheiro novo. O negócio como um todo vai render 600 milhões ao grupo.

Para a área de crédito do JP, o alívio vai ser temporário, com as dificuldades continuando para os próximos trimestres. “Portanto, o gap (distância) para o cumprimento do covenant provavelmente ficará sob pressão novamente no primeiro trimestre de 2023. Para aliviar isso, a dívida garantida precisará ser paga e/ou o Ebitda (geração de caixa) do perímetro francês grupo terá de ser aumentado.”

Assaí tem hoje 239 lojas no Brasil atualmente, segundo a empresa Foto: Ari Ferreira / Estadão

Fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast afirmam que o Casino poderia ter de vender ativos dos quais não queira se desfazer para resolver a questão do seu endividamento.

Como uma oferta total ou parcial da fatia do Assaí que pertence ao Casino levaria a uma quantidade elevada de ações disponíveis no mercado, o preço do papel ficaria prejudicado – o que justifica a queda de mais de 9% que o papel sofreu na terça-feira.

O JP Morgan, no entanto, aponta para uma oportunidade caso esse cenário se concretize. “Se for esse o caso, seríamos compradores do Assaí, apesar da pressão de curto prazo, pois a empresa tem um dos perfis de crescimento mais fortes em nossa cobertura e deve imprimir uma taxa de crescimento anual composta de 18% no lucro da companhia por ação ordinária em cinco anos”, escrevem os analistas.

Para eles, a redução de participação do Casino na companhia, ou mesmo sua saída, “suavizaria as preocupações de governança” em relação ao Assaí.

Outro lado

Em razão de questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Assaí informou que “não tem conhecimento de nenhum fato específico ou ato relevante que justifique as últimas oscilações registradas com as ações de emissão da companhia, o número de negócios e quantidade negociada”.

O Assaí cita possíveis especulações relativas a desinvestimentos que poderiam ser feitos por seu controlador. Ressaltou, porém, que “desconhece qualquer transação nesse sentido” e que chegou a inquirir seu acionista controlador sobre o tema. Segundo a empresa, o Casino também afirmou desconhecer as razões para a oscilação nos papéis do atacarejo.

Procurado pela reportagem, o Casino não se pronunciou.