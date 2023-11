Produção de veículos em outubro cai 3,1% em 12 meses, diz Anfavea

Apesar do crescimento das vendas, a indústria de veículos registrou em outubro queda de 3,1% na produção frente ao mesmo mês do ano passado, com 199,8 mil unidades montadas na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Na comparação com setembro, o recuo foi de 4,4%, conforme balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras.

O resultado foi influenciado pela greve, no fim de outubro, nas fábricas paulistas da General Motors (GM) contra demissões anunciadas pela montadora. Diante da manifestação dos operários, seguida pela determinação da Justiça do Trabalho de reintegração dos trabalhadores, a GM cancelou os desligamentos, porém a paralisação continuou até esta quarta-feira, 08.

Na margem, ou seja, de um mês para o outro, as vendas de veículos subiram 10,2%, chegando a 217,8 mil unidades na soma de todas as categorias em outubro. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas tiveram crescimento de 20,4%.

Greve nas fábricas paulistas da General Motors (GM) contra demissões anunciadas pela montadora ajudou na queda da produção Foto: Roosevelt Cassio - rooseveltc

Agora, a produção de veículos acumula queda de 0,6% desde o início do ano, totalizando 1,95 milhão de unidades em dez meses, enquanto as vendas mostram alta de 9,7%, com 1,85 milhão de unidades no mesmo período.

O balanço da Anfavea mostra ainda uma queda de 26,9% nas exportações de veículos no mês passado contra outubro de 2022. Frente a setembro, os embarques, de 31,3 mil veículos no mês passado, subiram 14%.

Desde o primeiro dia de 2023, as montadoras exportaram 354,2 mil veículos, amargando uma queda de 12,8% que é explicada, em grande parte, pela perda de mercado na Colômbia e no Chile, além da estagnação das vendas para a Argentina, tradicionalmente o principal destino no exterior da indústria automotiva.

O emprego no setor, conforme a Anfavea, ficou estável em outubro, quando foram abertas 76 vagas de trabalho. As montadoras terminaram o mês empregando 100,6 mil pessoas.

Máquinas agrícolas e de construção

A Anfavea também revisou para baixo as projeções de desempenho na fabricação de tratores e de máquinas de construção, na esteira de resultados abaixo das expectativas traçadas no início do ano.

A previsão de queda das vendas de máquinas agrícolas em 2023 passou de 3,5%, do prognóstico feito em fevereiro, para 10%, o que, se confirmado, significará 60,6 mil unidades comercializadas no ano. A revisão negativa foi atribuída aos preços mais baixos das commodities agrícolas, somados às condições climáticas adversas e à demora na chegada dos financiamentos ao campo.

Já a tendência para as vendas de máquinas de construção no resultado final do ano é de queda de 24%, para 29,8 mil unidades, e não mais de 4,7%, como previsto pela Anfavea em fevereiro. Nesse caso, o número mais baixo se deve à espera pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além do próprio contexto de preços mais baixos e de falta de financiamento abundante no campo, que leva a um número aquém do imaginado de construções de infraestrutura em áreas agrícolas.

De janeiro a setembro, último dado disponível, as vendas de máquinas agrícolas caíram 10%, somando 44,6 mil unidades, enquanto as entregas de máquinas de construção recuaram 23,2%, para 23,2 mil unidades.

Só em setembro, as vendas de máquinas agrícolas subiram 18,5%, para 6 mil unidades. Ao explicar essa variação positiva na margem, a vice-presidente da Anfavea, Ana Helena Andrade, disse que os agricultores, que estão se preparando para o plantio, ainda contavam até setembro com financiamentos do Plano Safra. Porém, pontuou a representante da Anfavea, várias linhas do plano já foram fechadas.

Na comparação com setembro do ano passado, as vendas de máquinas agrícolas caíram 10,9%. Já as máquinas de construção, de 2,6 mil unidades, tiveram queda de 37,8% frente a setembro de 2022 e alta de 3,6% na comparação com agosto.

Os números mensais são de levantamentos realizados por outras duas entidades: a Fenabrave, que representa as concessionárias e divulga mensalmente as vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras; e a Abimaq, entidade da indústria de bens de capital, que acompanha também todo mês os resultados das máquinas de construção, como retroescavadeiras, pás-carregadeiras de rodas, motoniveladoras e rolos compactadores. Os dados têm defasagem de um mês em relação às estatísticas de veículos divulgadas hoje pela Anfavea, já referentes a outubro.