Seguradora Prudential do Brasil consegue 1 milhão de clientes e tem lucro recorde em 2023

RIO - A Prudential do Brasil, maior seguradora independente no segmento de pessoas do País, contabilizou lucro e faturamento recordes no ano passado. A empresa fechou com um lucro de R$ 889 milhões, sendo 160% maior do que em 2022. Já o faturamento somou R$ 5,4 bilhões no período, acima do R$ 4,6 bilhões apurados no ano anterior.

PUBLICIDADE A seguradora ocupa o 4⁠º lugar no ranking brasileiro do setor de seguros de pessoas. A empresa informa que conseguiu mais de 1 milhão de clientes ao longo de 2023, ultrapassando a marca de 4 milhões de pessoas. O volume de prêmios emitidos atingiu R$ 4,9 bilhões no segmento individual, alta de 18% na comparação com o ano anterior, enquanto a participação de mercado teve um ganho de 0,7 ponto percentual, passando a deter 8,7% do segmento, segundo dados da Superintendência Nacional de Seguros Privados (Susep).

Prudential chegou a 4 milhões de clientes em 2023 Foto: Casimiro / Adobe Stock

No segmento de Vida em Grupo, a companhia registrou uma alta expressiva nas emissões de prêmios, respondendo por R$ 513 milhões no último exercício.

“Nossa operação apresentou resultados bastante consistentes, o que reforça a solidez e a capacidade financeira da Prudential para honrar os compromissos de longo prazo. Este ano, evoluiremos na nossa estratégia de crescimento trabalhando forte para diversificar nosso portfólio de produtos e fortalecer ainda mais os canais de distribuição, tendo sempre o cliente como foco principal”, disse em nota a presidente da Prudential do Brasil, Patricia Freitas.