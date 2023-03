Quais são as empresas que dominam o mercado de apostas esportivas no Brasil? Veja a lista

Estima-se atualmente que existam centenas de sites de apostas esportivas no Brasil, segundo o site BNL Data, que acompanha o setor. Mas os maiores são, em geral, casas abertas no exterior e que operam em vários países. Para atrair o investidor, essas casas de apostas online aceitam até transferências via pix e têm aplicativos e sites que funcionam 24 horas por dia. O valor médio das apostas é de R$ 30.

Engana-se quem pensa que só é possível apostar no resultado de uma partida esportiva, como o placar final de um jogo de futebol. Há uma série de possibilidades, como apostar no número de faltas ou pênaltis em cada disputa.

Veja abaixo quais as cinco principais casas de apostas esportivas operando no Brasil, de acordo com o ranking de audiência do site UberSuggest:

Bet365

A Bet365 é uma casa de apostas fundada pela britânica Denise Coates, no ano 2000, ao custo de 15 milhões de libras. Ainda como principal acionista da empresa, ela acumula fortuna de US$ 5,4 bilhões, segundo a revista Forbes.

Como uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 não atua apenas no segmento esportivo. Em países onde todo tipo de jogo é permitido, a plataforma digital também oferece jogos de cassino.

Betano

Operada pelo grupo Kaizen Gaming, a Betano é uma empresa com sede na Grécia que atua há mais de dez anos no mercado de apostas esportivas. Além de estar presente em 12 países, como Portugal, Alemanha, Romênia, Grécia, Chipre, Chile e Bulgária, a empresa busca consolidar sua posição no mercado brasileiro.

Para isso, a Betano tem presença marcante em mídia online e offline. A empresa também é patrocinadora de diversos times de futebol na Europa e América do Sul, incluindo clubes tradicionais como Benfica, Porto, Sporting (Portugal) e Universidad do Chile, além de ser patrocinadora máster do Atlético Mineiro e do Fluminense no Brasil. O Kaizen Gaming também detém a Stoiximan, a maior casa de apostas online da Grécia.

Casas de apostas online aceitam transferências via pix e têm aplicativos e sites que funcionam 24 horas por dia

BetNacional

A BetNacional é parte do Grupo NSX Sports, fundado no Recife (PE) por João Studart. A marca é bastante presente na televisão. Desde julho do ano passado, e, portanto, durante a Copa do Mundo no Catar, a empresa contratou o atacante Vinicius Junior como seu embaixador. Neste ano, fechou acordo com a Rede Globo como patrocinadora oficial da temporada 2023 de futebol. De acordo com a página da empresa nas redes sociais, a sede oficial é no Reino Unido.

BetFair

A Betfair é uma empresa de apostas do Reino Unido, fundada em 2000 por Andrew Black e Edward Wray, com um investimento inicial de 1 milhão de libras. Além de apostas esportivas, também trabalha com cassino, pôquer e bingo online.

Em 2006, dado o sucesso do negócio, o japonês Softbank comprou 23% da empresa. Após a permissão legal para operar, o grupo chegou ao Brasil em 2019 e tem feito publicidade para atrair apostadores desde então.

A plataforma da Betfair permite apostas em atividades esportivas e também em competições da televisão, como o BBB. A empresa é a principal patrocinadora do Cruzeiro.

BetPix365

A BetPix365 é uma das maiores empresas de apostas da Europa. Fundada no Reino Unido, em 1974, a companhia passou a permitir apostas via internet em 2000. Cinco anos depois, em 2005, o sucesso do negócio fez a empresa fechar ou vender as suas casas de apostas fixas para ficar apenas na web.

Por isso, o site tem não só apostas esportivas, mas também uma área de cassino, com diversos tipos de jogos.

Copa do Mundo

A Pixbet não está no topo do ranking de audiência, mas ganhou destaque por sua expressividade no mercado publicitário. Fundada na Paraíba pelo empresário Ernildo Júnior, há mais de dez anos, a Pixbet é uma das maiores casas de apostas do País.

Oficialmente, a sede da empresa fica na ilha holandesa de Curaçao, um paraíso fiscal próximo à costa da Venezuela. Mas a marca é quase onipresente no futebol brasileiro. No horário de pico, a Pixbet registra cerca de 55 apostas por segundo.

A empresa comprou cotas de patrocínio do Grupo Globo para a Copa do Mundo do Catar, com um investimento de R$ 176 milhões.

A Pixbet tem ainda parceria com a Amazon para os usuários da assistente de voz Alexa receberem dicas de apostas. O contrato tem duração de um ano e foi fechado no valor de R$ 1,2 milhão. Quando anunciou o patrocínio do Corinthians, a empresa chegou a fazer até mesmo uma divulgação na Times Square, em Nova York.

Além de permitir apostas esportivas online, a empresa também viabiliza apostas sazonais, como quem vai vencer o programa Big Brother Brasil ou qual seria o resultado das eleições no fim do ano passado.