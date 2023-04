Relembre quem foi João Lyra, o ex-deputado mais rico do Brasil

Morto em 2021, aos 90 anos, por complicações da covid, João Lyra estava afastado de Brasília desde 2015, quando terminou seu segundo mandato como deputado federal pelo PTB de Alagoas - o primeiro havia sido entre 2003 e 2007. No fim dos anos 1980, ele foi senador pelo mesmo Estado e, em 2006, candidatou-se a governador, tendo sido derrotado por Teotônio Vilela Filho (PSDB).

Foi em seu segundo mandato que Lyra ficou conhecido como o deputado mais rico do Brasil. À época, declarou um patrimônio de R$ 240,4 milhões (cerca de R$ 510 milhões em valores atualizados), montante que o colocava também como parlamentar mais rico do País, à frente do senador Blairo Maggi.

Além de ser o mais rico, Lyra foi também o mais ausente, segundo levantamento do “Congresso em Foco”. Em 2012, ele compareceu a 32% das sessões de votação da Câmara. O parlamentar evitou cortes nos salários ao justificar a maioria das ausências.

O grupo corporativo de Lyra incluía cinco usinas sucroalcooleiras em Alagoas e Minas Gerais, fábrica de fertilizantes, companhia de táxi-aéreo, concessionária de veículos e empresa de comunicação.

Lyra: deputado mais rico e mais ausente Foto: LAYCER TOMAZ

A vida do usineiro e parlamentar foi marcada por polêmicas. Seu nome apareceu na investigação mundial “Panama Papers” e em denúncias de submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão. Também foi vinculado a um caso de assassinato. O parlamentar sempre negou envolvimento em todas as denúncias. Em entrevista à revista “IstoÉ”, em 2006, afirmou que a acusação de assassinato era uma “armação”. “(Esse assunto) está liquidado. A Justiça fez inquérito. É uma coisa que me recuso até a falar”, disse, à época.

A falência do grupo Laginha também é cheia de controvérsias. O grupo entrou em recuperação judicial em 2008, com uma dívida de cerca de R$ 1,2 bilhão. Em 2012, a falência foi decretada, mas depois anulada para, dois anos depois, ser novamente decretada.

Lyra não tinha parentesco com o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nem com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Ele era pai de Thereza Collor, que é viúva de Pedro Collor de Mello e ex-cunhada do ex-presidente da República Fernando Collor.