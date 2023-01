Ainda há sinais de ‘ranço e mofo’ no governo Lula em relação à diversidade, diz Bulgarelli

Para Reinaldo Bulgarelli, secretário executivo do Fórum das Empresas e Direitos LGBT+, está claro que a diversidade no governo Lula melhorou significativamente quando se compara com a gestão Bolsonaro. Mas ele acredita que é possível melhorar. “Nós não temos de olhar para trás, temos de olhar para o lado, nas composições de governos democráticos ao redor do mundo”, diz.

Na avaliação de Bulgarelli, empresários e CEOs de grandes companhias terão de cobrar do novo governo mais empenho nas discussões sobre diversidade no mercado de trabalho, um tema que, segundo o executivo, ficou de fora da campanha do petista por medo de ser uma versão atualizada da polêmica sobre o “kit gay” do pleito de 2018. “Ainda existem sinais de ‘ranço e de mofo’ no governo Lula. Será que o novo ministro do trabalho (Luiz Marinho) está preparado para debater sobre diversidade dentro do ministério?”, diz. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Secretário do Fórum das Empresas e Direitos LGBT+, Reinaldo Bulgarelli, avalia os impactados do antigo governo de Jair Bolsonaro e os desafios do terceiro mandato de Lula na pauta de diversidade. Foto: Werther Santana/Estadão

Como o sr. avaliou a questão da diversidade na composição do primeiro escalão do novo governo Lula?

Nós temos de continuar atentos a essa representatividade. Vemos a dificuldade que é compor os ministérios para além dos mesmos nomes de sempre. A representatividade ali no governo melhorou (em relação ao governo de Jair Bolsonaro), é óbvio. Claro que você vai ver ali uma diferença, se comparado com o governo Dilma e os primeiros mandatos do Lula. Se olhar para trás, vai ver que melhorou. Mas nós não temos de olhar para trás, nós temos de olhar para o lado, nas composições de governos democráticos ao redor do mundo.

Qual é a expectativa do Fórum em relação ao terceiro mandato de Lula?

Nós estamos esperando avanços. Já vimos algumas mudanças institucionais. Eu acredito que o meio empresarial precisa continuar aprendendo a dialogar sobre esses temas e gerar demandas críticas sobre o governo. Os donos e presidentes das empresas precisam participar desse diálogo, colocando a diversidade na agenda dessas companhias, para mostrar que isso tem a ver com o desenvolvimento econômico e sustentável dos negócios. Agora, ainda existem sinais de ‘ranço e de mofo’ no governo Lula. Será que o novo ministro do trabalho (Luiz Marinho) está preparado para debater sobre diversidade dentro do ministério? O meio empresarial vai ter de acompanhar de perto isso.

Como foi a questão da pauta LGBT+ dentro das empresas durante a gestão Bolsonaro?

Grande parte do mercado brasileiro ainda está muito atrasado com a pauta de diversidade e os temas todos do século 21. E aí nós tínhamos um governo que não só era indiferente, mas negava e perseguia essa pauta. Contraditoriamente, parte do meio empresarial é subserviente ao que o governo diz, tem medo de se posicionar e de falar sobre o tema. Esse é justamente o trabalho do Fórum, de ensinar as empresas como e quando se posicionar sobre diversidade, independentemente do governo. Porque esse tema é de negócios. A diversidade não é só uma questão da sociedade, é uma demanda de negócios.

Algumas companhias têm uma visão mais aberta e uma agenda mais progressista em relação a esse tema. Elas conseguiram manter essa agenda, ou enfrentaram algum tipo de dificuldade?

O mercado depende muito do humor do governo. As empresas precisam do apoio, no sentido de você não poder falar sobre o tema, ou de você ter dificuldades com seus interlocutores ao falar dessas pautas básica civilizatórias. Isso foi constrangedor e difícil para as lideranças empresariais, especialmente no caso dos presidentes das empresas. Alguns dos nomes mais engajados na pauta sofreram ‘bullying’ de outros empresários. Todo mundo que se posicionou a favor dos direitos humanos básicos e teve uma postura mais aberta em relação à pauta sofreu no período Bolsonaro. Com isso, a grande massa empresarial se sentiu inibida em aderir às discussões do Fórum.

Como as empresas ligadas ao Fórum vêm trabalhando para ampliar internamente essa pauta de diversidade nos últimos anos?

Neste ambiente polarizado e com um crescimento da extrema direita, nós tivemos um efeito positivo nas empresas, que foi fortalecer a identidade e os valores das companhias sobre o tema da diversidade. Isso permitiu à liderança empresarial poder dialogar internamente e fazer avanços, criando grupos de afinidade, onde as pessoas se encontrassem para trocar ideias e ajudar a empresa a avançar nesses temas. Até a relação com os fornecedores avançou. Hoje já vemos um diálogo não só de evitar a relação com negócios que desrespeitem a pauta de direitos humanos, mas de compartilhar com os fornecedores os valores da empresa sobre sustentabilidade e diversidade. Ainda temos milhares de desafios, mas conseguimos avançar, apesar do governo Bolsonaro.

O Fórum das Empresas e Direitos LGBT+ produziu uma carta, com a assinatura de mais de 80 companhias signatárias, entregue aos presidenciáveis. Como esse documento sobre diversidade foi recebido pelos então candidatos?

A única que deu bola foi a Simone Tebet, enquanto candidata. Ela pegou a carta e assinou, fazendo uma divulgação na campanha dela sobre o tema. No Fórum, nós nunca nos vinculamos a um partido, ou alguma corrente ideológica, seja de esquerda, ou de direita, porque a questão de direitos humanos transcende essa polarização da esquerda e direita. O que não dá para conversar é com a extrema direita, que mostrou sua face no Brasil. Como um representante das empresas, nós temos de estar abertos para conversar com todo mundo.