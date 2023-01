Renault vai reduzir de 40% para 15% participação na Nissan

A Renault deve reduzir de 40% para 15% a participação acionária na Nissan, segundo comunicado da fabricante japonesa divulgado nesta segunda-feira, 30. A decisão teria sido tomada após “vários meses de discussões construtivas” para redefinir os termos da parceria. A nota também aponta que a questão ainda precisa passar pelo conselho de diretores das duas empresas.

Segundo o comunicado, a intenção é fortalecer a aliança e maximizar a criação de valor, com abordagem em três frentes: reforçar a parceria com projetos operacionais de alta criação de valor; garantir maior agilidade estratégia com novas iniciativas nas quais parceiros possam também atuar; e uma governança equilibrada, com mudanças na participação acionária de uma empresa na outra.

Renault deve passar a ter 15% de participação na Nissan, reduzindo o nível atual de mais de 40%, a diferença seria transferida para um trust francês Foto: EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Sobre este último ponto, a Renault deve passar a ter 15% de participação na Nissan, reduzindo o nível atual de mais de 40%, e essa diferença seria transferida para um trust francês, no qual os votos seriam “neutralizados” para a maioria das decisões, mas com os direitos econômicos beneficiando a Renault sempre que alguma ação fosse vendida. Já sobre o primeiro ponto, uma das áreas citadas para projetos é a América Latina, sem mais detalhes.

Os acordos ainda seriam finalizados e a transação depende do aval dos diretores dos conselhos da Renault e da Nissan, acrescenta o texto. Após o anúncio, a ação da Renault recuava 1,85% na Bolsa de Paris, perto das 8h (de Brasília).