Renault vai lançar mais três carros elétricos e deve produzir no Brasil um modelo híbrido flex

A Renault anunciou nesta terça-feira, que vai trazer ao Brasil mais três veículos elétricos no segundo semestre de 2023, o SUV Megane e os furgões master e Kangoo, todos na versão E-Tech. Também hoje a empresa iniciou a entrega do primeiro lote de 750 unidades do Kwid 100% a bateria, cuja pré-venda teve início em abril. Outras 800 devem chegar ao País até início do próximo ano.

Embora esteja “iniciando uma ofensiva de carros elétricos no Brasil”, conforme disse Ricardo Gondo, presidente da Renault no País, o primeiro modelo eletrificado da marca a ser produzido localmente deve ser um híbrido flex. “Estamos estudando a produção local, mas não temos ainda previsão de data”.

Kwid elétrico já teve 750 unidades encomendadas e mais 800 chegarão em 2023 Foto: Marcelo Machado de Melo/Renault

Com base no rápido crescimento nos mercados da China, Estados Unidos e Europa, Gondo afirma que, certamente, o futuro da mobilidade global são os elétricos. Ressalta, contudo, que o Brasil passará antes por uma transição com os híbridos flex – que poderão ser abastecidos também com etanol.

Modelos com essa tecnologia já são fabricados no País pela Toyota (Corolla e Corolla Cross) e pela Caoa Chery (Tiggo 5x Pro e Tiggo 7 Pro. A Stellantis, dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, também tem estudos adiantados para a produção de modelos híbridos flex, mas quer antes garantir parcerias com fornecedores locais para que os automóveis tenham elevado índice de componentes locais.

Os três novos veículos elétricos da Renault serão importados da França, enquanto o Kwid E-Tech vem da China e é vendido a R$ 147 mil. Um dos compradores do modelo é a Atlas Schindler, fabricante de elevadores, que vai receber 10 unidades deste primeiro lote e só não comprou mais porque não havia disponibilidade, informou o presidente da empresa, Flavio Silva.

Segundo ele, o grupo pretende substituir, nos próximos anos, toda sua frota de 970 veículos usados pelos técnicos de manutenção. Em todo o mercado brasileiro foram vendidos neste ano, até julho, 3.834 veículos elétricos e 19.764 híbridos, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Lançamento mundial

Os anúncios da Renault foram feitos durante a abertura de evento da marca chamado de “Renault E-Tech 100% electric days”, um seminário de eletrificação e soluções de mobilidade que ocorre na Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, até esta quarta-feira, 7, quando será aberto ao público em geral.

Gondo também confirmou a produção na fábrica de São José dos Pinhais (PR) de um novo SUV, “um lançamento mundial”, e de um novo motor 1.0 tubo flex, resultados de um investimento de R$ 2 bilhões anunciados recentemente.