Os planos da Renner: sustentabilidade e digitalização são os focos da expansão da varejista

Depois que a Renner colocou no caixa R$ 3,9 bilhões em 2021, ao realizar uma oferta de ações, as especulações em torno de uma grande aquisição ganharam os holofotes. De lá para cá, no entanto, a varejista fez apenas compras de startups que representaram um desembolso modesto, ainda mais partindo de uma empresa que vale hoje cerca de R$ 27 bilhões na Bolsa brasileira.

Agora, um ano e meio depois, a varejista deixa claro que não ainda não tem em vista grandes aquisições e que, se fizer sentido comprar uma empresa, o investimento será em segmentos como a digitalização e sustentabilidade. É um movimento na contramão da concorrência: nos últimos dois anos, tanto o Grupo Soma quanto a Arezzo & Co. ganharam musculatura ao incorporar, respectivamente, negócios como a Hering e a Reserva.

Uma aquisição já feita foi a do brechó online Repassa, com o objetivo de ajudar a fechar o ciclo ambiental de suas peças. Os pontos de coleta da Repassa, que já estão em algumas lojas da companhia, serão ampliados gradativamente, diz o presidente da Renner, Fabio Faccio, em entrevista ao Estadão. “Aumentamos o ciclo de vida do nosso produto”, diz, distanciando o posicionamento da companhia daquele chamado de fast fashion - um consumo e descarte rápido de roupas.

Presidente da Renner, Fabio Faccio: em jornada da sustentabilidade, não há "cavalo de pau". Foto: Tiago Queiroz/ ESTADÃO CONTEÚDO

O olhar na economia circular faz parte do novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade da Lojas Renner até 2030. Uma das pontas que a empresa tem fechado para garantir a circularidade das peças tem sido a reciclagem de roupas ou de restos de matérias-primas no processo fabril.

Em relatório distribuído a clientes, o Bank of America disse que a Lojas Renner está “excepcionalmente bem posicionada para continuar consolidando uma indústria brasileira de vestuário dominada por operadoras regionais e boutique”.

Competição no preço

Faccio comenta que o consumidor está a cada dia mais consciente e tem demonstrado interesse em consumir produtos mais sustentáveis. Mas isso não quer dizer, adverte ele, que as pessoas aceitem pagar mais por isso. “Sempre acreditamos que nossos produtos tinham de ser os mais sustentáveis, os mais bonitos e com um preço correto para serem competitivos”, aponta o executivo.

No primeiro ciclo de compromissos do grupo, o foco estava na Renner. Desta vez as metas se expandem para suas demais marcas: Camicado, Youcom, Repassa e a financeira Realize. “A questão de sustentabilidade é uma jornada e não tem cavalo de pau. Agora temos metas mais amplas para se olhar todo o ecossistema”, explica o executivo.

O presidente da Renner (E), Fabio Faccio, com a diretora de Gente e Sustentabilidade, Regina Durante, e o gerente geral de Sustentabilidade, Eduardo Ferlauto Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

O plano para 2030 também traz a implantação de sistemas de rastreabilidade em 100% dos produtos de vestuário feitos com algodão. O gerente geral de sustentabilidade da empresa, Eduardo Ferlauto, conta que, ao comprar uma peça, o cliente pode verificar na etiqueta aquelas que já têm toda a cadeia rastreada por meio do QR Code impresso. “Ele poderá visualizar o processo desde a fazenda. Nossa cadeia é muito grande”, diz.

A meta de alcançar a métrica de carbono zero da companhia segue o prazo estabelecido no Acordo de Paris, ou seja, 2050. A diretora de gente e sustentabilidade da Renner, Regina Durante, diz que um dos trabalhos tem sido o de fortalecer a cultura de diversidade dentro do ecossistema, incluindo comunicações dentro das lojas.

Dentre outras metas do plano está ter, no mínimo, 50% do total de cargos de liderança ocupados por pessoas negras, aumento de 18 pontos porcentuais em relação à participação atual. Além disso, há a meta de ter no mínimo 55% da alta liderança formada por mulheres, 6 pontos porcentuais mais do que o cenário atual. A ideia é refletir a população brasileira, diz Faccio.