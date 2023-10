Sabor dos vinhos está sendo alterado pela mudança climática. Na Provence, isso virou um desafio

The New York Times, Provence - “Você pode sentir o gosto da mudança climática.” Frédéric Chaudière, um vinicultor de terceira geração do vilarejo francês de Mormoiron, tomou um gole de vinho branco e pousou sua taça.

Os sabores de variedades centenárias estão sendo alterados por temperaturas elevadas, chuvas escassas, geadas repentinas e episódios imprevisíveis de clima extremo. O verão infernal foi o mais recente lembrete da urgência com que o setor vitivinícola global, de US$ 333 bilhões, está sendo forçado a se adaptar.

Leia também

Foram estabelecidos recordes de temperatura na Europa, nos Estados Unidos, na China, no norte da África e no Oriente Médio, enquanto granizo, secas, incêndios florestais e enchentes em escala bíblica causavam danos.

As videiras são algumas das culturas mais sensíveis ao clima, e os produtores da Austrália à Argentina têm se esforçado para lidar com isso. O imperativo é particularmente grande na Europa, que abriga cinco dos dez principais países produtores de vinho do mundo e detém 45% das áreas de cultivo de vinho do planeta.

Chaudière é o presidente de uma associação de produtores de vinho em Ventoux. Sua vinícola, Château Pesquié, fica no Vale do Rhône, onde o impacto da mudança climática nos últimos 50 anos sobre os produtores de vinho tem sido significativo.

Colheita de uvas na vinícola Chêne Bleu, em Crestet Foto: Violette Franchi/The New York Times

A primeira explosão de brotos aparece 15 dias antes do que costumavam aparecer no início da década de 1970, de acordo com uma análise recente. O amadurecimento começa 18 dias antes. E a colheita começa no final de agosto, em vez de meados de setembro. A mudança era esperada, mas o ritmo acelerado foi um choque.

Continua após a publicidade

Para muitos vinhedos, os novos padrões climáticos estão resultando em uvas menores, que produzem vinhos mais doces e com maior teor alcoólico. Esses desenvolvimentos, infelizmente, estão fora de sintonia com os consumidores, que estão se voltando para vinhos mais leves e frescos, com mais acidez e menos álcool.

Para outros vinhedos, os desafios são mais profundos: a diminuição do suprimento de água ameaça sua existência.

Como responder a essas mudanças, no entanto, não está necessariamente claro.

A irrigação de emergência, por exemplo, pode evitar que as videiras jovens morram quando o calor é escaldante. No entanto, a longo prazo, o acesso à água perto da superfície significa que as raízes não podem se aprofundar na terra em busca dos lençóis freáticos subterrâneos de que precisam para se sustentar.

A Chêne Bleu, uma pequena e relativamente nova vinícola familiar em La Verrière, o local de um priorado medieval acima do vilarejo de Crestet, é uma das líderes da região no desenvolvimento de adaptações para cultivo e processamento que são regenerativas e orgânicas.

Vinhedo da Chêne Bleu, em Crestet, França Foto: Violette Franchi/The New York Times

“Todos nós seremos atingidos por desafios climáticos semelhantes”, disse Nicole Rolet, que inaugurou a vinícola em 2006 com seu marido, Xavier.

Continua após a publicidade

Em sua opinião, há duas respostas para a mudança climática: você pode combatê-las com produtos químicos e aditivos artificiais que lutam contra a natureza, disse ela, ou “você pode criar um funcionamento equilibrado da ecologia por meio da biodiversidade”.

A abordagem natural foi exibida em uma manhã, quando os colhedores avançavam lentamente pelas fileiras de videiras, cortando à mão os cachos roxos de uvas garnacha.

As estacas fixas de madeira foram substituídas por um sistema de treliça que pode ser ajustado para cima à medida que as videiras crescem, de modo que suas folhas possam ser posicionadas para servir como um dossel natural que protege as uvas do sol escaldante.

Entre as fileiras, as gramíneas cobrem o solo. Essas são apenas algumas das culturas de cobertura que foram plantadas para ajudar a gerenciar a erosão, reter água, enriquecer o solo, capturar mais carbono e controlar pragas e doenças.

Os cientistas descobriram que a expansão da variedade de plantas e animais pode reduzir o impacto das mudanças climáticas sobre as plantações, destacando, como disse um estudo, “o papel fundamental que as decisões humanas desempenham na construção de sistemas agrícolas resistentes às mudanças climáticas”.

Ao redor dos campos de esmeralda de Chêne Bleu há flores silvestres, uma grande variedade de espécies de plantas e uma floresta particular. Há uma colônia de abelhas para aumentar a polinização cruzada e um bosque de bambu para filtrar naturalmente a água usada na vinícola.

Continua após a publicidade

As ovelhas fornecem o esterco para o fertilizante. A vinícola também cavou uma piscina de lama — apelidada de “spa” — para javalis selvagens, para atraí-los para longe das uvas suculentas com seu próprio suprimento de água.

O Chêne Bleu tem outros recursos. Xavier Rolet, um empresário bem-sucedido e ex-CEO da Bolsa de Valores de Londres, conseguiu financiar os equipamentos e experimentos de ponta da vinícola. Um orçamento de marketing maior permite que a empresa corra riscos que outros talvez não queiram arriscar.

Os Rolets, por exemplo, optaram por algumas vezes ignorar as denominações tradicionais - áreas de cultivo de vinho legalmente definidas e protegidas - para experimentar mais variedades em suas ofertas de alta qualidade.

Embora o mapa do vinho tenha mudado, o rigoroso sistema de classificação da França não mudou. As denominações foram instituídas décadas atrás para garantir que os compradores soubessem o que estavam comprando. Mas, agora, essas definições podem limitar o tipo de variedades que os agricultores podem usar, à medida que buscam vinhas que possam suportar melhor as mudanças climáticas.

“Há uma grande e frustrante defasagem entre o que os vinicultores estão experimentando e o que as autoridades estão fazendo”, disse Julien Fauque, diretor da Cave de Lumières, uma cooperativa de aproximadamente 50 vinicultores que cultivam 450 hectares de terra nas áreas de Ventoux e Luberon.

A mudança climática pode significar que os produtores precisam reconsiderar práticas antes impensáveis.

A adição de pequenas quantidades de água pode reduzir o teor alcoólico e evitar que a fermentação seja interrompida, disse ele, mas a prática, estritamente proibida na União Europeia, pode levar um vinicultor à prisão. A Califórnia, por outro lado, permite essas adições.

Continua após a publicidade

Há flexibilidade no sistema, disse Anthony Taylor, diretor de comunicações da Gabriel Meffre em Gigondas, uma das maiores vinícolas do sul do Rhône. Mas “eles estão no limite”, disse ele sobre os reguladores oficiais. “Eles querem preservar ao máximo um perfil de sucesso e também estão ouvindo o outro lado, que argumenta que precisamos mudar as coisas ou introduzir novas variedades.”

O ritmo da mudança, no entanto, está se acelerando, disse Taylor: “A velocidade com que estamos nos movendo é bastante assustadora”.