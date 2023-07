Santander e Sodexo anunciam parceria no Brasil

O Banco Santander Brasil informou na noite de segunda-feira, 22, que fechou acordo com a Sodexo Pass International (SPI) e Sodexo Pass do Brasil no segmento de benefícios. As empresas formarão uma joint venture para a exploração do negócio de marketing e venda de produtos de pagamento de incentivos e benefícios exclusivamente do Grupo Sodexo, no Brasil, por meio do canal de distribuição do Santander.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco afirma que a joint venture será efetivada por meio da contribuição da Ben Benefícios e Serviços Instituição de Pagamento, sua companhia controlada que atua no segmento de benefícios, e de uma exclusividade por 25 anos de direitos de uso do canal de distribuição do Santander pela Sodexo Pass do Brasil, atualmente detida integralmente pelo Grupo Sodexo.

Como resultado da operação, a Sodexo Brasil será o veículo da joint venture, na qual o Santander e o Grupo Sodexo deterão inicialmente participações de 20% e 80%, respectivamente.

Agêcncia do Santander em São Paulo; banco anunciou parceria com a Sodexo Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão

“O Santander acredita no crescimento do mercado de benefícios no Brasil, e espera que a operação alavanque os produtos já existentes do Santander e do Grupo Sodexo”, destaca o banco.

A efetivação da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais para transações desta natureza, incluindo a obtenção de autorizações regulatórias pertinentes.