Calculadora permite a segurados medir quantidade de carbono emitida por carros

A seguradora Youse lançou uma calculadora de emissões de gás carbônico para os carros dos clientes que utilizam a modalidade de seguro “auto por km”. A iniciativa visa incentivar a conscientização ambiental entre os consumidores da marca, e ajudar a indicar possíveis caminhos para reduzir a pegada ambiental de cada pessoa.

A ideia da calculadora surgiu de um hackathon organizado pela Youse. Primeiramente, foi pensada como uma solução mais geral, que foi sendo aprimorada até ser lançada ao mercado devido ao apelo entre os usuários do “auto por km” — o mote do modelo de seguro é que alguns centavos são pagos a mais por quilômetro rodado com o veículo.

Para calcular a quantidade de carbono emitida, a tecnologia implementada considera o modelo do veículo, o tipo de combustível que foi utilizado e quantos quilômetros foram rodados para tirar uma média. Também é possível utilizar a calculadora com antecedência, para fazer simulações antes de uma viagem, por exemplo.

“Nesse primeiro momento, o benefício é principalmente para a conscientização”, explica Nicolas Ferrara Rodrigues, gerente de Produtos da Youse. Assim, não haverá benefícios para um cliente que reduza a pegada de carbono, por exemplo, e quem quiser, poderá apenas ignorar a calculadora. “Tentamos trazer e incentivar ações sustentáveis, mas sabemos que nem todo mundo vai ser impactado”, avalia.

Carros são uma das principais fontes de emissão de CO2 em cidades como São Paulo

Assim, quem usa mais o carro vai ver mais emissões, mas não vai ter custos extras. A plataforma continuará indicando ações como utilizar mais o transporte público, realizar reciclagem ou ajudar ONGs ambientais para compensar as emissões. O seguro “auto por km” já desincentiva o uso de carro, pois quanto menos o cliente usar o veículo próprio, menos pagará.

A versão atual ainda é uma inicial, e segundo a Youse, a intenção é estender para outras modalidades de seguro oferecidas. “Estamos trabalhando em pesquisas para levar para os demais produtos, para que os demais clientes possam usar a calculadora”, projeta Rodrigues.

“É um começo, para abrir o leque de oportunidades. O time de pesquisa estudou e segue estudando diversas referências no tema para que seja condizente com o que queremos oferecer”, diz o gerente da Youse. Entre as possibilidades de evolução, está a de acrescentar mais indicadores para tornar o índice cada vez mais preciso, além de estender para outros produtos da seguradora e aspectos da vida cotidiana.

Outras iniciativas na área ambiental devem ser realizadas pela seguradora e, no momento, dependem da aprovação da alta liderança. “A calculadora é uma das primeiras iniciativas nessa frente”, cita Rodrigues. Segundo ele, a empresa conseguiu atrair novos clientes que não tinham seguro, e, agora, apostam na conscientização ambiental para atender outros públicos e se diferenciar no mercado.