Conheci Abilio na condição de jornalista do Estadão e com o passar dos anos, aprofundamos a confiança um no outro, surgindo a amizade e respeito mútuo. Acompanhei várias de suas decisões empresariais e na outra mão, sempre troquei ideias sobre meus rumos profissionais. Quando migrei da coluna no caderno de Economia para o Caderno 2 do Estadão, pedi ao amigo ( que não estava dando entrevistas à época) que me prestigiasse para sinalizar que eu continuaria a falar sobre economia.

Não vou me esquecer ao ser recebida por Geyze e seu marido, em sua casa, para um café da manhã e uma longa conversa. Também foi com ele, minha primeira entrevista quando comecei a apresentar o Show Business na TV Bandeirantes. Bem como a primeira entrevista para o projeto Cenários, no Estadão. Meu mote era mais ou menos esse: socorro Abilio, posso contar com sua astúcia?