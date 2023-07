Spobreto, versão genérica do Spoleto, faz sucesso no Rio e busca investidor para expandir negócios

O caso de sucesso do Outbêco de Daniel Felix não é o único no Brasil. Também vem do Rio outra versão genérica de marcas famosas, como o Spobreto, uma alusão ao restaurante Spoleto. A história do Spobreto começou em 2007, quando o empreendedor Leandro da Cruz Lopes começou a vender sopas na rua com a esposa.

Após a separação, Lopes montou seu próprio negócio e testou diferentes pratos ao longo dos anos, como angú e strogonoff. O Spobreto em si nasceu entre o fim de 2019 e o começo de 2020, quando Lopes apostou na venda do macarrão, que não dependia de safra e atendia a todos os públicos.

Spobreto na esquina da Rua Uruguaiana com Avenida Presidente Vargas Foto: Alexandre Cassiano

O nome inicial era Macarrão na Chapa. Mas o conceito do prato não era bem compreendido pelos consumidores, até que uma cliente comparou o seu negócio ao Spoleto, e Lopes falou de brincadeira que o produto era para pobres, um Spobreto.

Desde o começo, o Spoleto não se posicionou contra o pequeno negócio criado por Lopes no Rio de Janeiro. Segundo ele, executivos da empresa chegaram a ir à sua barraca e elogiar seu trabalho. “Eles nunca encrencaram comigo, pelo contrário. Sou muito grato pelo apoio que eles deram ao Spobreto”, afirma Lopes.

A única unidade do Spobreto hoje é a do próprio Leandro Lopes. Na pandemia, o empreendedor começou a usar suas reservas financeiras e os planos de expansão ficaram de molho. O lucro do negócio é de cerca de R$ 2 mil ao mês. “A única forma de crescer agora é por meio de uma sociedade com alguém que tenha capital para investir no Spobreto”, diz. O investimento estimado para a abertura de uma franquia é de R$ 10 mil.

Cachaça mineira João Andante foi condenada por usar nome em alusão ao Johnny Walker Foto: Gualter Naves/Estadão

Para Marcos Bedendo, professor de branding e marketing da ESPM, a estratégia de adotar nomes semelhantes aos de grandes marcas não é incomum no Brasil. Bedendo lembra, por exemplo, o caso da cachaça mineira João Andante, que foi condenada na Justiça em 2021 a indenizar em R$ 50 mil a Diageo, dona da marca Johnny Walker, e a abandonar o uso do nome, que passou a ser “O Andante”.

“As marcas se aproveitam de outras estabelecidas para gerar engajamento inicial que ela jamais teria sem esse tipo de nome. Ainda que não seja cópia ou plágio, é uma forma de aproveitar do capital construído pela outra marca. A lembrança de marca e a geração de marketing boca a boca funcionam a favor da nova rede”, diz.