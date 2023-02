Stone vende participação no Banco Inter por R$ 218 milhões

A Stone informou há pouco que vendeu, em uma operação de mercado, a totalidade de sua fatia no Banco Inter, pelo equivalente a R$ 218 milhões. A empresa disse que a decisão segue seu foco estratégico no negócio principal, encaminhada no ano passado.

A Stone vendeu os recibos brasileiros de ações do Inter por R$ 12,96 cada, segundo o comunicado. No segundo trimestre de 2022, a companhia já havia se desfeito de 21,5% de sua fatia, através do direito de retirada concedido pelo Inter em sua migração da B3 para a Nasdaq.

Leia também Americanas respinga em Ambev e mais investidores apostam na queda da ação

Stone vendeu os recibos brasileiros de ações do Banco Inter por R$ 12,96 cada Foto: Werther Santana/Estadão - 16/02/2022

As duas empresas haviam celebrado um acordo em 2021 que incluía a entrada da Stone na base acionária do Inter e, posteriormente, a integração de produtos e serviços. A crise na Stone em 2021, porém, mudou os planos da companhia.