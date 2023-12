Sul-coreana compra Farfetch, líder do e-commerce de luxo que estava à beira da falência

THE NEW YORK TIMES - A Farfetch, a plataforma de comércio eletrônico de luxo que passou meses à beira da falência, encontrou seu cavaleiro branco: a varejista disse nesta segunda-feira, 18, que a Coupang, descrita como a resposta da Coreia do Sul à Amazon, a adquiriria por US$ 500 milhões.

A Farfetch, com sede em Londres, já foi considerada a maior força dominante na moda de luxo. Ela abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em 2018 e, à medida que os consumidores e as marcas de luxo se aglomeravam no site, seu valor disparou, atingindo mais de US$ 23 bilhões em seu pico em 2021.

No entanto, o aumento dos custos e das dívidas, uma série de investimentos de alto risco e a desaceleração do mercado global de luxo provocaram uma queda no preço das ações da empresa, que atingiu um valor de mercado de cerca de US$ 200 milhões.

A empresa tem vários investidores de renome, incluindo o Alibaba, o gigante chinês da tecnologia; a Artemis, a holding da família bilionária Pinault, proprietária da Kering; e a Richemont, o grupo suíço de luxo.

Em 2018, a Farfetch, então descrita como "a Amazon da moda", abriu seu capital Foto: Brendan McDermid/Reuters

Na Coupang, a maior varejista de comércio eletrônico da Coreia do Sul, a Farfetch encontrou uma alternativa à falência que lhe permitirá continuar suas operações. A Coupang, que fez sua estreia no mercado em Nova York em 2021, tem operações de comércio eletrônico em mercados como Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Índia, e também oferece serviços de mercearia, pagamento e streaming de vídeo.

A Farfetch será vendida e suas ações serão retiradas da lista. Como parte do acordo, os acionistas existentes serão eliminados. As ações da Farfetch caíram 35% nas negociações pré-mercado na segunda-feira, após o anúncio do acordo.

“O histórico comprovado e a profunda experiência da Coupang em revolucionar o comércio nos permitirão oferecer um serviço excepcional para nossas marcas e boutiques parceiras, bem como para nossos milhões de clientes em todo o mundo”, disse Neves, que permanecerá na empresa em uma função não especificada.

Bom Kim, fundador e executivo-chefe da Coupang, chamou a Farfetch de “um marco no cenário do luxo” e uma “força transformadora no luxo online”.

“A Farfetch se dedicará novamente a fornecer a experiência mais elevada para as marcas mais exclusivas do mundo, enquanto busca um crescimento constante e cuidadoso como empresa privada”, disse ele, em comunicado.

Um acordo para a Farfetch comprar uma participação de 47,5% em sua rival Net-a-Porter do grupo de bens de luxo Richemont foi encerrado, confirmou a Richemont em um comunicado na segunda-feira.

A Farfetch, que conecta compradores a butiques independentes e também oferece serviços de comércio eletrônico para grandes marcas e varejistas de luxo, procurou tranquilizar seus clientes varejistas.

“A Farfetch continuará a operar normalmente, mas com um balanço patrimonial e uma posição de caixa mais fortes”, disse a empresa em um e-mail, acrescentando que seus parceiros “continuarão a trabalhar com a equipe da Farfetch como fizeram nos últimos 15 anos”.

O acordo encerra um ano doloroso para muitos ex-líderes do comércio eletrônico de luxo. As notícias do fim de semana sugeriram que a Matchesfashion.com - comprada pela Apax Partners em 2017 por cerca de US$ 1 bilhão - seria vendida em breve para o Fraser Group, de propriedade do magnata do varejo britânico Mike Ashley, por cerca de US$ 63 milhões.

O que é a Farfetch?

Por mais de uma década, a Farfetch tem sido uma potência do varejo global, vendendo bilhões de dólares em casacos, sapatos, bolsas e outros artigos de luxo.

A Farfetch surgiu em 2007 como um mercado de comércio eletrônico para butiques de moda físicas. Isso significava que um comprador em Londres poderia comprar botas de uma loja independente em Paris, ou um cliente em Pequim poderia comprar uma bolsa que não estivesse disponível localmente em uma loja a quase 8 mil quilômetros de distância, em Veneza. Atualmente, a empresa trabalha com mais de 550 butiques de moda em 190 países.

À medida que o apetite do consumidor por comprar produtos de luxo online começou a crescer, a empresa também começou a trabalhar diretamente com marcas de moda para criar seus sites e operações de back-end. Por meio da Farfetch Platform Solutions, a empresa agora oferece uma série de serviços de comércio eletrônico para marcas, como Burberry e Ferragamo, e lojas de departamento, como Harrods e Bergdorf Goodman.

Em 2015, ela comprou a Browns, a butique de moda de Londres, e em 2018, a empresa, então descrita como “a Amazon da moda”, abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York.

Quem a fundou?

Durante anos, José Neves foi visto pelo setor de moda como um guru revolucionário que poderia orientar as marcas para estratégias digitais bem-sucedidas Foto: Toby Melville/Reuters

José Neves, 49 anos, é um empresário português cuja primeira incursão no ramo da moda ocorreu em 1996 com uma marca de calçados chamada Swear. Durante anos, ele foi visto pelo setor de moda como um guru revolucionário que poderia orientar as marcas para estratégias digitais bem-sucedidas e, como resultado, acumulou uma fortuna pessoal estimada em US$ 2,5 bilhões.

A Farfetch é uma empresa de capital aberto, mas Neves ainda tem uma participação de 15% e 77% dos direitos de voto por meio de uma estrutura de ações de duas classes.

Quando as coisas começaram a dar errado?

O apetite da varejista de luxo pelo risco começou a se tornar aparente em 2019, quando mais de US$ 2 bilhões foram eliminados de seu valor de mercado em um único dia, depois que ela surpreendeu os investidores com uma aquisição de US$ 675 milhões da holding italiana New Guards Group, proprietária da licença para a marca de moda Off White e marcas como Palm Angels, e relatou perdas maiores do que o esperado.

Neves defendeu a aquisição, dizendo que a Farfetch ainda estava em modo de crescimento, mas os críticos sentiram que era um desvio caro da estratégia original da Farfetch, sem estoque e focada em logística. A empresa também tem uma participação de US$ 200 milhões na loja de departamentos americana Neiman Marcus.

Mesmo assim, vários dos principais atores da moda mantiveram a fé. Alibaba e Richemont apoiaram a Farfetch por meio de um complexo acordo no qual investiram US$ 300 milhões cada uma na empresa e outros US$ 250 milhões cada uma por uma participação de 25% em sua filial chinesa. Depois de atingir o pico em valor de mercado, em 2021, começaram a surgir os problemas.

Os custos indiretos aumentaram à medida que a empresa continuou a se expandir. Este ano, nos resultados do segundo trimestre da Farfetch, a divisão New Guards registrou uma queda de 40% nas vendas, apesar de uma parceria muito celebrada com a Reebok que foi revelada no início do ano. A Farfetch também relatou uma dívida de US$ 1,15 bilhão em seu trimestre fiscal encerrado em junho.

Também houve mudanças sísmicas no cenário da moda em geral. Muitas marcas maiores estão pressionando por mais controle sobre suas operações de comércio eletrônico e distribuição, em parte para evitar descontos de parceiros terceirizados como a Farfetch. Também houve uma desaceleração no mercado global de luxo, especialmente em mercados importantes como os Estados Unidos e a China.

O que aconteceu recentemente para piorar ainda mais a situação?

No mês passado, a confiança do investidor foi abalada depois que a Farfetch disse que estava adiando a divulgação de seus últimos resultados trimestrais, afirmando que “não forneceria nenhuma previsão ou orientação neste momento, e quaisquer previsões ou orientações anteriores não devem mais ser consideradas”. As ações despencaram.