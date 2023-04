Cade aprova que Suzano compre negócio da Kimberly-Clark no Brasil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem ressalvas nesta terça-feira,18, a compra de ativos de papel tissue (utilizado na fabricação de papel higiênico e lenços) da Kimberly-Clark no Brasil pela Suzano.

Em comunicado, a empresa brasileira de papel e celulose informou que o principal ativo contemplado na operação refere-se a uma fábrica que produz papel tissue localizada na cidade de Mogi das Cruzes (SP), com capacidade instalada de aproximadamente 130 mil toneladas anuais e a marca “Neve”.

O negócio foi anunciado em outubro do ano passado e o valor da transação foi de cerca de US$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão). O acordo também abrange a concessão de licenciamento para a fabricação e comercialização das marcas Kleenex, Scott, além da linha K-C Professional no País “por um prazo determinado”, segundo a companhia.

A Suzano reforçou ainda que a compra dos ativos da Kimberly-Clark no Brasil “está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia de avançar nos elos da cadeia”, representando complementariedade geográfica e ganhos de sinergia com seu atual negócio de bens de consumo (tissue). Com a aquisição, a Suzano deve elevar sua participação no mercado brasileiro de tissue de 11% para cerca de 20%, conforme relatório divulgado pelo banco Santander.

Ainda em nota, a empresa afirmou que a conclusão da negociação “está sujeita à verificação de outras condições precedentes”comumente praticadas pelo mercado nesse tipo de transação.





Continua após a publicidade