Compra de ativos da Kimberly-Clark deve dobrar fatia da Suzano em papéis de higiene

A gigante brasileira Suzano deve elevar sua participação no mercado brasileiro de “tissue” (como papel higiênico e lenços) para cerca de 20% após aquisição anunciada ontem, de acordo com cálculos divulgados nesta terça-feira, 25, pelo banco Santander. Hoje, a fatia da Suzano no segmento está ao redor de 11%.

A Suzano anunciou a aquisição da marca Neve e do negócio da Kimberly-Clark no Brasil. O valor da operação não foi revelado, mas o Estadão apurou que a transação é de cerca de US$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão), com algumas condições de negócio atreladas para o recebimento do valor integral.

O acordo também abrange a concessão de licenciamento para a fabricação e comercialização das marcas Kleenex, Scott e WypAll no País. Com a compra, a Suzano levará uma fábrica com capacidade de produção de 130 mil toneladas de tissue, localizada em Mogi das Cruzes (SP). O negócio foi anunciado dias antes do anúncio do balanço do terceiro trimestre da gigante brasileira, que é líder global em produção de celulose de fibra curta e, nos últimos anos, tem aumentado também seus negócios em papel.

Em relatório, os analistas Rafael Barcellos e Arthur Biscuola elogiam a estratégia da Suzano de aumentar a participação no mercado de tissue brasileiro. “Com a aquisição do negócio de tissue da KC no Brasil, esperamos que a Suzano alcance market share de aproximadamente 20%, contra 11% atualmente”, afirmam.

Os profissionais destacam que ainda faltam esclarecimentos sobre a situação financeira da Kimberly-Clark Brasil, mas não esperam que represente uma mudança relevante na alavancagem (endividamento versus o lucro bruto) da Suzano ou mix de Ebitda (geração de caixa).

Foco nas marcas Huggies e Intimus

Em comunicado, a Kimberly-Clark informou que seus esforços no Brasil se concentrarão “em acelerar o ritmo de crescimento de suas marcas de cuidados pessoais Huggies, Intimus e Plenitud”. A companhia informou ainda que, nos últimos três anos, investiu cerca de US$ 300 milhões em tecnologia de fabricação de última geração, preparando-se para a expansão e crescimento dos negócios.

“Em escala global e na América Latina, as categorias tissue e professional da Kimberly-Clark continuam desempenhando um papel fundamental no portfólio da empresa, com marcas líderes em muitos dos mercados onde opera”, ressaltou a companhia, no mesmo comunicado.